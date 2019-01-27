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Захаров: Не дай Бог, не выполним задачу на чемпионате мира... Никто не проскочит

28.01.2019 18:35 — Разное | UDF  
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Михаил Захаров
Главный тренер столичной "Юности" Михаил Захаров отреагировал на инициативу председателя ФХБ Геннадия Савилова, вынесшего на обсуждение вопрос об отмене пункта регламента, связанного с ликвидацией дедлайна переходов хоккеистов из минского "Динамо" в фарм-клубы — в "Юность" и "Шахтер".

Как напоминает "Прессбол", сегодня прошло заседание исполкома организации.

Геннадий Савилов считает, что некоторые хоккеисты из Беларуси недополучают игровую практику, которая потребуется им на чемпионате мира. Против предложения выступил председатель правления гродненского "Немана" Анатолий Варивончик.

"У нас и так хоккей на ладан дышит, Михалыч (Варивончик. — Прим.)! Почему мы приняли такое решение — до 10 февраля позволить переходы? Да потому что все, в том числе и я, думали, что на 99 процентов "Динамо" попадет в плей-офф. А если на чемпионате мира нам, не дай Бог, не выполнить задачу... Никто не проскочит. Нам такие санкции дадут!" — сказал Михаил Захаров.

 
 
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Главный тренер столичной "Юности" отреагировал на инициативу председателя ФХБ.
 
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