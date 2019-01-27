Захаров: Не дай Бог, не выполним задачу на чемпионате мира... Никто не проскочит



Михаил Захаров

Как напоминает, сегодня прошло заседание исполкома организации.считает, что некоторые хоккеисты из Беларуси недополучают игровую практику, которая потребуется им на чемпионате мира. Против предложения выступил председатель правления гродненского "Немана"— сказал