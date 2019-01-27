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Захаров: Не дай Бог, не выполним задачу на чемпионате мира... Никто не проскочит
Михаил Захаров
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Геннадий Савилов считает, что некоторые хоккеисты из Беларуси недополучают игровую практику, которая потребуется им на чемпионате мира. Против предложения выступил председатель правления гродненского "Немана" Анатолий Варивончик.
"У нас и так хоккей на ладан дышит, Михалыч (Варивончик. — Прим.)! Почему мы приняли такое решение — до 10 февраля позволить переходы? Да потому что все, в том числе и я, думали, что на 99 процентов "Динамо" попадет в плей-офф. А если на чемпионате мира нам, не дай Бог, не выполнить задачу... Никто не проскочит. Нам такие санкции дадут!" — сказал Михаил Захаров.
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