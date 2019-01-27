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Белорусские власти снова отказались регистрировать "Бессмертный полк"

28.01.2019 18:27 — Разное | UDF  
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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В Мингорисполкоме ответили отказом на повторную заявку в регистрации общественного объединения «Бессмертный полк».

Об этом TUT.BY рассказал экс-депутат, председатель оргкомитета по созданию общественного объединения Валерий Драко. Теперь активисты планируют писать обращение президенту и обжаловать отказ Мингорисполкома в суде.

Первую заявку минские власти отклонили в ноябре прошлого года, сославшись на формальные нарушения при ее подачи.

— Нам тогда сделали два редакционных замечания. У нас была контрольная комиссия, а они настаивали на «контрольно-ревизионной» и по порядку обжалования решений председателя. Мы эти два замечания исправили и пришли повторно регистрировать.

Исправив эти два момента, активисты подали документы в том же виде, что и в первый раз. Но Мингорисполком увидел недочеты там, где раньше их не указывал, говорит Драко.

— Например, что в протоколе мы якобы не обсуждали название организации. На самом деле, мы обсуждали, у нас это в повестке было первым пунктом. Это надуманный вопрос. Второе — в заявлении не указан адрес того, кому направлять ответ. Но в итоге оно приходит мне, как председателю общественного объединения. То есть, снова надуманный момент. Все замечания такого плана.

Драко подчеркивает, что по закону власть может дать исправить такие «редакционные» замечания в течение месяца. Но Мингорисполком решил такой возможности активистам не давать ни в первый, ни во второй раз.

Теперь Валерий Драко готовит письмо к президенту по этому вопросу и обжалование отказа минских властей в суде.

Администрация президента и Мингорисполком в переписке объясняют свою позицию тем, что в стране уже есть акции «Беларусь помнит», «Цветы победы» и еще полдюжины акций на эту тему, и «не надо нам больше», говорит Драко.

— Если дальше идти без подключения общественности, то будет и третий, и четвертый, и пятый [отказ]… Конечно, это все плохо. В этом году — 75-летие освобождения [Беларуси]. Мы же не претендуем на какое-то лидерство, мы даже просили президента возглавить шествие «Бессмертного полка». Нужно консолидировать народ на патриотической основе.

Драко обратил внимание на прошлогоднее решение Совета глав государств-участниц СНГ, в котором они приняли план праздничных мероприятий к 75-летию Победы в 2020 году. Среди них есть и акция «Бессмертный полк» (п. 3.13 документа).

В заявлении Драко, опубликованном 26 января на сайте iarex.ru, он также пишет, что действия минских властей «потворствуют устремлениям прозападной оппозиции, бросающей вызов патриотической общественности Республики Беларусь, братской России, Союзному государству в целом и всем советским людям — победителям гитлеровского фашизма».

Идея зарегистрировать структуру родилась у активистов «Бессмертного полка» после того, как у них возникли проблемы с проведением шествия 9 мая 2018 года. Тогда власти сначала не дали разрешения на акцию, предложив влиться в государственное шествие «Беларусь помнит». О запрете «Бессмертного полка» в Минске начали писать российские СМИ, его организаторы стали призывать сторонников выйти без разрешения и «легализовать [акцию] количеством людей». В итоге шествие разрешили меньше чем за день до его проведения, однако другим заявителям.

Белорусские власти снова отказались регистрировать "Бессмертный полк"

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Государственные СМИ проигнорировали это альтернативное шествие, а Александр Лукашенко 9 мая заявил, что в Беларуси никто не запрещал идти с портретами погибших на войне родственников, а о смене формата попросили сами ветераны. При этом президент покритиковал тех, кто хочет «приватизировать» тему победы в Великой Отечественной войне.

 
Теги: Минск
 
 
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