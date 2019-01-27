Белорусский боец UFC пошутил над поражением Фёдора Емельяненко



Фёдор Емельяненко. Фото: РИА Новости

спортсмен в своём Instagram.Пост был адресован людям, которые отрицали, что упроблемы с умением держать удар.Поединок ссостоялся в Лос-Анджелесе. Американец нокаутировал Емельяненко в первом раунде и стал обладателем двух чемпионских поясов в тяжёлом весе Bellator. Для Емельяненко это поражение стало шестым в карьере при 38 победах в смешанных единоборствах.Ранее сообщалось, что Емельяненко наложили девять швов после боя с Бейдером.