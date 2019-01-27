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Белорусский боец UFC пошутил над поражением Фёдора Емельяненко

28.01.2019 18:19 — Разное | UDF  
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Фёдор Емельяненко. Фото: РИА Новости
Белорусский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрей Орловский отреагировал на поражение россиянина Фёдора Емельяненко от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

«Ау, эксперты! Что, у Емели борода хрустальная? Как же так?» — написал спортсмен в своём Instagram.


Пост был адресован людям, которые отрицали, что у Фёдора Емельяненко проблемы с умением держать удар.

Поединок с Райаном Бейдером состоялся в Лос-Анджелесе. Американец нокаутировал Емельяненко в первом раунде и стал обладателем двух чемпионских поясов в тяжёлом весе Bellator. Для Емельяненко это поражение стало шестым в карьере при 38 победах в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что Емельяненко наложили девять швов после боя с Бейдером.

 
 
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Андрей Орловский отреагировал на поражение россиянина Фёдора Емельяненко.
 
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