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Белорусский боец UFC пошутил над поражением Фёдора Емельяненко
Фёдор Емельяненко. Фото: РИА Новости
«Ау, эксперты! Что, у Емели борода хрустальная? Как же так?» —
Пост был адресован людям, которые отрицали, что у Фёдора Емельяненко проблемы с умением держать удар.
Поединок с Райаном Бейдером состоялся в Лос-Анджелесе. Американец нокаутировал Емельяненко в первом раунде и стал обладателем двух чемпионских поясов в тяжёлом весе Bellator. Для Емельяненко это поражение стало шестым в карьере при 38 победах в смешанных единоборствах.
Ранее сообщалось, что Емельяненко наложили девять швов после боя с Бейдером.
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Андрей Орловский отреагировал на поражение россиянина Фёдора Емельяненко.
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