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Загадочный авиарейс из Москвы в Каракас

28.01.2019 18:14 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Из Москвы в Каракас вылетел рейс авиакомпании, прежде никогда не совершавшей полетов в Венесуэлу.

На это обращает внимание «Новая газета».

Издание пишет, что самолет, способный перевезти 500 пассажиров, принадлежит компании «Норд Винд Эйрлайнз».

Перевозчик эту информацию пока не комментировал. Газета напоминает, что российским туристам официально не рекомендовано отправляться в Венесуэлу. Групповые туры в страну не продают.

МИД России не сообщал о планах вывезти из Венесуэлы, где обострился политический кризис, граждан нашей страны.

 
 
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Из Москвы в Каракас вылетел рейс авиакомпании, прежде никогда не совершавшей полетов в Венесуэлу.
 
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