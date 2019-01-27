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Загадочный авиарейс из Москвы в Каракас
Иллюстративное фото
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Издание пишет, что самолет, способный перевезти 500 пассажиров, принадлежит компании «Норд Винд Эйрлайнз».
Перевозчик эту информацию пока не комментировал. Газета напоминает, что российским туристам официально не рекомендовано отправляться в Венесуэлу. Групповые туры в страну не продают.
МИД России не сообщал о планах вывезти из Венесуэлы, где обострился политический кризис, граждан нашей страны.
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Из Москвы в Каракас вылетел рейс авиакомпании, прежде никогда не совершавшей полетов в Венесуэлу.
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