Загадочный авиарейс из Москвы в Каракас

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На это обращает вниманиеИздание пишет, что самолет, способный перевезти 500 пассажиров, принадлежит компании «Норд Винд Эйрлайнз».Перевозчик эту информацию пока не комментировал. Газета напоминает, что российским туристам официально не рекомендовано отправляться в Венесуэлу. Групповые туры в страну не продают.МИД России не сообщал о планах вывезти из Венесуэлы, где обострился политический кризис, граждан нашей страны.