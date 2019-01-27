ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Новополоцке нашли труп. Его опознали. Ищут свидетелей и знакомых убитого

28.01.2019 17:52 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: СК РБ
22 января тело мужчины было найдено возле многоэтажки по улице Молодежной в Новополоцке. Следователи сообщили, что смерть носит криминальный характер.

Позже стало известно, что убитый — местный житель, которого искали начиная с 6 января. Мужчине было 42 года, его зовут Павел Ганцелев.

В Новополоцке нашли труп. Его опознали. Ищут свидетелей и знакомых убитого

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Разыскивают свидетелей или тех, кто видел Ганцелева в последние дни. Информацию можно сообщить по телефонам: 102, 8-029-710-18-44.

Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 января тело мужчины было найдено возле многоэтажки по улице Молодежной.
 
Новости дня
Новости разные
 
Председатель облисполкома Владимира Кравцов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Беларуси Артуром Михальским
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика