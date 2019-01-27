В Новополоцке нашли труп. Его опознали. Ищут свидетелей и знакомых убитого

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Позже стало известно, что убитый — местный житель, которого искали начиная с 6 января. Мужчине было 42 года, его зовутПо факту убийства возбуждено уголовное дело. Разыскивают свидетелей или тех, кто видел Ганцелева в последние дни. Информацию можно сообщить по телефонам:Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.