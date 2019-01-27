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Алина Загитова показала подарок от Президента Беларуси
Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию Алина Загитова показала подарок от Президента Беларуси.
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Алина Загитова опубликовала фото на своей странице в Instagram и отметила, что взяла подарок с собой.
16-летняя фигуристка на чемпионате Европы завоевала серебро. После короткой программы олимпийская чемпионка занимала первое место, однако ошибки в произвольной программе помешали Алине Загитовой подняться на первую строчку.
Победительницей стала ее соотечественница – Софья Самодурова.
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Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию Алина Загитова показала подарок от Президента Беларуси. Как ранее отметили в программе Новости «24...
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