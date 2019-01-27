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Алина Загитова показала подарок от Президента Беларуси

28.01.2019 19:07 — Разное | СТВ  
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Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию Алина Загитова показала подарок от Президента Беларуси. 

Как ранее отметили в программе Новости «24 часа» на СТВ, Александр Лукашенко вручил фигуристам шоколад без сахара. Президент Беларуси посетил гала-представление, в котором приняли участие лучшие фигуристы Европы.

Минск прощается с участниками ЧЕ по фигурному катанию: самые яркие моменты гала-концерта с участием Президента

Алина Загитова показала подарок от Президента Беларуси

Алина Загитова опубликовала фото на своей странице в Instagram и отметила, что взяла подарок с собой. 

Вкусный репортаж СТВ: как делают шоколад премиум-класса (здесь подробнее).

Алина Загитова показала подарок от Президента Беларуси
Скриншот со страницы Алины Загитовой

16-летняя фигуристка на чемпионате Европы завоевала серебро. После короткой программы олимпийская чемпионка занимала первое место, однако ошибки в произвольной программе помешали Алине Загитовой подняться на первую строчку.

Алина Загитова показала подарок от Президента Беларуси
Фото: instagram.com/isufigureskating. Алина Загитова

Победительницей стала ее соотечественница – Софья Самодурова.   

«Плюшевый флешмоб». Загитова показала подарки с ЧЕ в Минске (читать далее). 
 
Теги: Минск
 
 
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Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию Алина Загитова показала подарок от Президента Беларуси.  Как ранее отметили в программе Новости «24...
 
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