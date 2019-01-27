|
Сайдик: Минские соглашения могут быть заменены на новый план по урегулированию конфликта на Донбассе
Для урегулирования конфликта на Донбассе создан новый план, который должен заменить Минские соглашения.
Об этом в интервью австрийской газете
Первое Минское соглашение о прекращении огня на востоке Украины было принято осенью 2014 года, но так и не привело к фактическому перемирию. Стороны конфликта обвиняли в срыве реализации соглашения друг друга.
В феврале 2015 года «нормандская четверка» в Минске приняла комплекс мер по выполнению Минских соглашений, который включает в себя 13 пунктов.
Но обе стороны заявляют, что договоренности не соблюдаются, и обвиняют в этом противоположную сторону. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины продолжает периодически встречаться в Минске, перемирие объявлялось уже 25 раз.
Минские соглашения Мартин Сайдик считает «не совсем четко прописанными». Например, есть сложности с проведением местных выборов на востоке Украины. Как пояснил дипломат, новый план еще в декабре был представлен Совету министров ОБСЕ.
— Важным моментом является то, что для проведения местных выборов необходима помощь извне. Мы пришли к выводу, что это может быть только ООН. У ОБСЕ есть задача судить о выборах, поэтому она не может организовать выборы. К этому добавляется весь аспект безопасности, — считает Сайдик.
Кроме того, в новом плане предлагается создать агентство Евросоюза по восстановлению Донбасса, по примеру того, что работало после войны на Балканах. Агентство, деятельность которого должна распространяться на все районы Донецкой и Луганской областей, должно сотрудничать с руководством миссии ООН и ОБСЕ, но при этом быть автономным.
Новый мирный план, как поясняет дипломат, должен быть подписан руководителями стран «нормандской четверки», а также ратифицирован парламентами Украины и РФ.
— Минские соглашения не ратифицировали ни российский, ни украинский парламент. Это проблема, конечно. Наша идея состоит в том, чтобы иметь такой политический вес, которого затем придерживаются все, чтобы реализовать и внедрить документ, который также одобрен парламентами, — сказал Сайдик.
Говоря о предполагаемой численности военной и полицейской миссий ООН на Донбассе, Мартин Сайдик сказал, что она пока не подсчитывалась, однако не будет достигать 20 тысяч человек, «как некоторые об этом говорят».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сайдик: Минские соглашения могут быть заменены на новый план по урегулированию конфликта на Донбассе
Для урегулирования конфликта на Донбассе создан новый план, который должен заменить Минские соглашения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)