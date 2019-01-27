Сайдик: Минские соглашения могут быть заменены на новый план по урегулированию конфликта на Донбассе

Первое Минское соглашение о прекращении огня на востоке Украины было принято осенью 2014 года, но так и не привело к фактическому перемирию. Стороны конфликта обвиняли в срыве реализации соглашения друг друга.





В феврале 2015 года «нормандская четверка» в Минске приняла комплекс мер по выполнению Минских соглашений, который включает в себя 13 пунктов.





Но обе стороны заявляют, что договоренности не соблюдаются, и обвиняют в этом противоположную сторону. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины продолжает периодически встречаться в Минске, перемирие объявлялось уже 25 раз.





Минские соглашения Мартин Сайдик считает «не совсем четко прописанными». Например, есть сложности с проведением местных выборов на востоке Украины. Как пояснил дипломат, новый план еще в декабре был представлен Совету министров ОБСЕ.





— Важным моментом является то, что для проведения местных выборов необходима помощь извне. Мы пришли к выводу, что это может быть только ООН. У ОБСЕ есть задача судить о выборах, поэтому она не может организовать выборы. К этому добавляется весь аспект безопасности, — считает Сайдик.





Кроме того, в новом плане предлагается создать агентство Евросоюза по восстановлению Донбасса, по примеру того, что работало после войны на Балканах. Агентство, деятельность которого должна распространяться на все районы Донецкой и Луганской областей, должно сотрудничать с руководством миссии ООН и ОБСЕ, но при этом быть автономным.









Новый мирный план, как поясняет дипломат, должен быть подписан руководителями стран «нормандской четверки», а также ратифицирован парламентами Украины и РФ.





— Минские соглашения не ратифицировали ни российский, ни украинский парламент. Это проблема, конечно. Наша идея состоит в том, чтобы иметь такой политический вес, которого затем придерживаются все, чтобы реализовать и внедрить документ, который также одобрен парламентами, — сказал Сайдик.





Говоря о предполагаемой численности военной и полицейской миссий ООН на Донбассе, Мартин Сайдик сказал, что она пока не подсчитывалась, однако не будет достигать 20 тысяч человек, «как некоторые об этом говорят».