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Видеофакт: В Мозыре у автобуса МАЗ прямо на ходу отвалилась дверь
Дверь упала в салон автобуса.
В Мозыре у городского автобуса во время движения отвалилась створка двери. Видео размещено во «ВКонтакте» на странице
Створка отвалилась у автобуса, следовавшего по маршруту № 14, и упала в салон. К счастью, никто не пострадал. Водитель поправил дверь и дальше повез людей по маршруту.
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Дверь упала в салон автобуса.
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