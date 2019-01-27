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Видеофакт: В Мозыре у автобуса МАЗ прямо на ходу отвалилась дверь

28.01.2019 19:36 — Разное | Партизан  
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Дверь упала в салон автобуса.

В Мозыре у городского автобуса во время движения отвалилась створка двери. Видео размещено во «ВКонтакте» на странице «ЧП в Беларуси».

Створка отвалилась у автобуса, следовавшего по маршруту № 14, и упала в салон. К счастью, никто не пострадал. Водитель поправил дверь и дальше повез людей по маршруту.

 
 
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