Видеофакт: В Мозыре у автобуса МАЗ прямо на ходу отвалилась дверь

«ЧП в Беларуси» . В Мозыре у городского автобуса во время движения отвалилась створка двери. Видео размещено во «ВКонтакте» на странице





Створка отвалилась у автобуса, следовавшего по маршруту № 14, и упала в салон. К счастью, никто не пострадал. Водитель поправил дверь и дальше повез людей по маршруту.