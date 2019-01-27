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Роман Бессмертный: Отношения Беларуси и Украины надо менять

28.01.2019 19:31 — Разное | Партизан  
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Политик рассказал, какой будет политика в отношении Беларуси в случае, если он станет президентом Украины.



Бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный заявил о своих президентских амбициях перед выборами, назначенными на 31 марта. Бессмертный ответил на вопросы «Радыё Свабода».

Роман Бессмертный со своими соратниками и сторонниками в минувшие выходные провел учредительное собрание новой политической партии «Движение +380». Там же он заявил о своем намерении участвовать в президентской избирательной кампании. Но поскольку партия еще не зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины, дипломат будет баллотироваться как самовыдвиженец.

- Как вы оцениваете политику нынешней украинской власти в отношении Беларуси - она ошибочна или эффективная? И как вы будете выстраивать отношения с Беларусью в случае своей победы на выборах?

- Очевидно, выстраивать отношения надо таким образом, как диктуют национальные интересы Украины. И это сверхважно. Все, что делает Украина в вопросах внешней политики, должна исходить из наших национальных приоритетов. И эта политика должна быть исключительно украиноцентричной в нынешних условиях. Касательно того, что делается сейчас, - мне кажется, что это не приносит пользы национальным интересам Украины, я уже не говорю о связанных с вопросами безопасности факторах. Нынешняя система отношений далека от совершенства.

- В конце года между Минском и Москвой происходило острый «интеграционный» спор. В связи с этим должна ли Украина осуществлять какую-то особую политику в отношении Беларуси?

- В ситуации между Москвой и Минском, которая складывается сейчас, а она будет в таком напряженном состоянии терпеть, на мой взгляд, до конца апреля, так как такая периодичность наблюдается последние где-то 17-18 лет, я ничего другого не могу сказать, как то, что внешняя политика Украины должна быть ориентирована на национальные интересы. Если Украине потребуется какой-то контакт - он должен быть обеспечен. Если Украине понадобится иметь союзника и это будет приносить Украине пользу, тогда именно из этого надо исходить и это надо делать.


- Вы последовательно критикуете Лукашенко, но в случае избрания на посту президента вам придется с ним иметь и личное общение. С чего вы начнете такую первую беседу?

- Государство - это не только президент, в том числе и в вопросах внешней политики. Если необходимо будет реализовывать государственные интересы, значит, я их буду реализовывать, независимо от моего отношения к этой личности. Что касается прямого или косвенного, институционального диалога - это другие вещи. Я не отказываюсь ни от одного слова, которое я высказывал в адрес Лукашенко. Это человек, который последовательно уничтожает Беларусь как государство и белорусов как одну из уникальных наций в европейском сообществе.

Выдвижение кандидатов на выборы президента Украины завершается 3 февраля. К 8 февраля будет продолжаться их регистрация в Центральной избирательной комиссии.

 
 
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Политик рассказал, какой будет политика в отношении Беларуси в случае, если он станет президентом Украины.
 
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