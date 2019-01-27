ЕБРР ищет консультанта для управления белорусскими дорогами









"Ежедневник" . Как сообщается на сайте ЕБРР, основная цель задания - провести детальную оценку управления дорожным сектором и разработать комплексный набор мер и дорожную карту для улучшения руководства и управления дорожным сектором Беларуси, пишет





Конечной целью является создание Национального дорожного управления. Предполагается, что выбранный консультант будет работать с Министерством транспорта и коммуникаций и оказывать ряд услуг. Он будет в том числе информировать о передовых методах управления дорожным сектором, поможет пересмотреть нормативно-правовую базу и окажет помощь в подготовке проектов законодательных актов для создания и функционирования Национального дорожного управления на базе госучреждения "Белавтострада".









Консультантом будет фирма или группа фирм, при отборе учтут опыт реформирования дорожного сектора, знание дорожного сектора Беларуси, выполнение аналогичных заданий в странах с похожими условиями.