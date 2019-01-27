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Мобильные телефоны под угрозой исчезновения?

28.01.2019 19:08 — Разное | Партизан  
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"Ученые составили список химических элементов, находящихся под угрозой исчезновения, между тем как некоторые из них используются в производстве устройств, которые мы используем каждый день", - передает Daily Mail.



Издание указывает, что среди этих элементов - галлий, мышьяк, иттрий и серебро.

"В разработанной учеными периодической таблице отмечена частота встречаемости 90 природных элементов, примерно 30 из которых используются в изготовлении мобильных телефонов", - говорится в публикации.

"По оценкам, каждый месяц только лишь в ЕС выбрасывается или заменяется примерно 10 млн смартфонов. Ученые обеспокоены тем, что дефицит некоторых элементов будет расти, что обусловлено ограниченными поставками, тем, что запасы веществ находятся в зонах конфликта или отсутствием возможности полной переработки", - сообщается в статье.

Эта таблица была разработана Европейским химическим обществом, в котором состоит более 160 тыс. химиков, и цель этой работы - оценить как сохраняющуюся доступность всех 90 элементов, так и их уязвимость, говорится в статье. Она была представлена на заседании Европейского парламента британскими парламентариями-лейбористами Кэтрин Стилер и Клэр Муди.

"Удивительно, что все в мире изготавливается из всего 90 составляющих, 90 химических элементов, встречающихся в природе, - заявил профессор Дэвид Коул-Гамильтон, почетный профессор химии в Сент-Эндрюсском университете. - Есть определенное количество каждого элемента, и некоторые из них мы используем так быстро, что они исчезнут по всему миру менее чем через 100 лет. Многие из этих элементов находятся в опасности, так почему нужно менять телефон каждые два года?"


Один из элементов, активно используемых в современном мире (но не в производстве мобильных телефонов) - это гелий. Профессор Дэвид Коул-Гамильтон призвал людей не отпускать воздушные шары, наполненные гелием, в атмосферу во время праздников, так как этот газ требуется для проведения МРТ-сканирований и для глубоководного дайвинга.

Химического способа производства гелия не существует, передает издание, добавляя, что при нынешнем использовании запасов гелия должно хватить на 10 лет. Без более эффективной переработки веществ, используемых при производстве мобильных телефонов, скоро их производство может стать недоступным, добавил он.

По словам профессора, запасы индия, используемого в изготовлении смартфонов и телевизионных экранов, а также в производстве оптоволокна, могут истощиться через 20 лет.

"Прежде всего, мы должны сократить количество мобильных телефонов. Только в Соединенном Королевстве мы меняем 1 млн телефонов каждый месяц. Во-вторых, мы должны иметь возможность заменить батарею, после чего мы сможем переработать все элементы, содержащиеся внутри, а, кроме того, мы должны искать другие вещества, которые могут быть использованы в производстве, но имеют большее распространение", - заявил он.

 
 
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"Ученые составили список химических элементов, находящихся под угрозой исчезновения, между тем как некоторые из них используются в производстве устройств,...
 
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