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МТС снизил цены на топовые iPhone Xs и iPhone Xs Max

28.01.2019 19:50 — Разное | Tut.by  
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Телеком-оператор МТС заявил о снижении цен на нынешние флагманские смартфоны компании Apple с 512 ГБ встроенной памяти — iPhone Xs и iPhone Xs Max. Об этом говорится на официальном сайте компании.


При покупке одним платежом iPhone Xs с максимально возможным объемом встроенного хранилища стоит 3199 рублей, iPhone Xs Max — 3490 рублей. При этом полная цена этих смартфонов (512 ГБ) у других официальных продавцов (например, в velcom и 21vek.by) сейчас соответственно составляет не менее 3939 и 4199 рублей.

Напомним: iPhone Xs и iPhone Xs Max — топовые смартфоны компании Apple, которые могут похвастаться улучшенной системой разблокировки по лицу Face ID, очень мощной «начинкой» с процессором Apple A12, а также сдвоенными основными камерами.

Смотрите, сколько сейчас стоят названные выше смартфоны в наших интернет-магазинах:

 
 
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