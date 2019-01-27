ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представитель Беларуси выступит в первом полуфинале «Евровидения-2019»

28.01.2019 19:59 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Представитель Беларуси выступит в первом полуфинале «Евровидения-2019»
Фото из открытых источников

В Израиле, который в этом году примет конкурс «Евровидение», состоялась жеребьевка выступлений участников в первом и втором полуфиналах шоу. Представитель Беларуси выступит в первой половине первого полуфинала, который пройдет 14 мая.

Представитель Беларуси выступит в первом полуфинале «Евровидения-2019» В Беларуси стартовал отборочный тур на конкурс песни «Евровидение-2019»

В первой половине первого полуфинала также выступят представители Словении, Чехии, Черногории, Кипра, Сербии, Финляндии, Польши и Венгрии. Во второй части первого полуфинала на сцену выйдут участники из Эстонии, Португалии, Сан Марино, Исландии, Грузии, Австралии, Бельгии, Украины и Греции.

В первой части второго полуфинала 16 мая за путевку в финал будут бороться исполнители из Швейцарии, Швеции, Ирландии, Австрии, Молдовы, Латвии, Румынии, Дании и Армении. Во второй части второго полуфинала выступят конкурсанты из Албании, Азербайджана, Македонии, Норвегии, России, Нидерландов, Хорватии, Литвы и Мальты.

Представитель Беларуси выступит в первом полуфинале «Евровидения-2019»
 

Шесть стран автоматически попали в финал. Это представители так называемой большой пятерки основателей конкурса – Франции, Испании, Германии, Италии и Великобритании, а также хозяйки нынешнего шоу Израиля. При этом представители Израиля, Франции и Испании будут голосовать в первом полуфинале, а Германии, Италии и Великобритании – во втором.

В финал конкурса из каждого полуфинала пройдут 10 участников. Финальное шоу «Евровидения-2019» состоится 18 мая.

Отметим, что представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2019» еще не выбран. До 31 января проходит прием заявок от потенциальных конкурсантов. После этого 4 февраля члены специальной фокус-группы определят десять участников финала отборочного тура. Представитель Беларуси на «Евровидении» будет назван не позднее 8 марта в ходе телевизионного гала-концерта.

Напомним, в прошлом году победу в шоу одержала представительница Израиля Нетта с песней «Toy». Беларусь представлял украинский певец Alekseev, которому не удалось попасть в финал конкурса.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Тель-Авиве состоялась жеребьевка выступлений участников в полуфиналах конкурса песни «Евровидение-2019».
 
Новости дня
Новости разные
 
МТС снизил цены на топовые iPhone Xs и iPhone Xs Max
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика