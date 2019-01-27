Представитель Беларуси выступит в первом полуфинале «Евровидения-2019»

В Израиле, который в этом году примет конкурс «Евровидение», состоялась жеребьевка выступлений участников в первом и втором полуфиналах шоу. Представитель Беларуси выступит в первой половине первого полуфинала, который пройдет 14 мая.

В первой половине первого полуфинала также выступят представители Словении, Чехии, Черногории, Кипра, Сербии, Финляндии, Польши и Венгрии. Во второй части первого полуфинала на сцену выйдут участники из Эстонии, Португалии, Сан Марино, Исландии, Грузии, Австралии, Бельгии, Украины и Греции.

В первой части второго полуфинала 16 мая за путевку в финал будут бороться исполнители из Швейцарии, Швеции, Ирландии, Австрии, Молдовы, Латвии, Румынии, Дании и Армении. Во второй части второго полуфинала выступят конкурсанты из Албании, Азербайджана, Македонии, Норвегии, России, Нидерландов, Хорватии, Литвы и Мальты.





Шесть стран автоматически попали в финал. Это представители так называемой большой пятерки основателей конкурса – Франции, Испании, Германии, Италии и Великобритании, а также хозяйки нынешнего шоу Израиля. При этом представители Израиля, Франции и Испании будут голосовать в первом полуфинале, а Германии, Италии и Великобритании – во втором.

В финал конкурса из каждого полуфинала пройдут 10 участников. Финальное шоу «Евровидения-2019» состоится 18 мая.

Отметим, что представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2019» еще не выбран. До 31 января проходит прием заявок от потенциальных конкурсантов. После этого 4 февраля члены специальной фокус-группы определят десять участников финала отборочного тура. Представитель Беларуси на «Евровидении» будет назван не позднее 8 марта в ходе телевизионного гала-концерта.

Напомним, в прошлом году победу в шоу одержала представительница Израиля Нетта с песней «Toy». Беларусь представлял украинский певец Alekseev, которому не удалось попасть в финал конкурса.