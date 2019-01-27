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Международный фестиваль "Северные псы" собрал более 50 хаски, маламутов и лаек

28.01.2019 19:55 — Разное | Интерфакс  
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Более 50 хаски, маламутов и лаек соревновались в скорости и выносливости на международном фестивале "Северные псы", прошедшем в Логойском районе в минувший уик-энд.

Международный фестиваль "Северные псы" собрал более 50 хаски, маламутов и лаек
Дисциплин несколько: скид-жоринг – забег на лыжах с одной собакой, а самое зрелищное – гонки на упряжках.

Собачий лай и крики каюров (так называют ездоков) было слышно далеко за пределами 6-километровой трассы. Но для этих выносливых животных такое расстояние – практически неощутимо. Самое сложное – удержать равновесие, ведь ездовые псы могут разогнаться до 60 километров в час.

Вне трассы четвероногие спортсмены уже совсем другие – радостно бегают друг за другом, облизывают соперников и охотно обнимаются со зрителями. Несмотря на размеры и грозный вид, эти собаки самые дружелюбные и любвеобильные.

Источник: телеканал ОНТ

 
 
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Более 50 хаски, маламутов и лаек соревновались в скорости и выносливости на международном фестивале "Северные псы", прошедшем в Логойском районе в минувший уик-энд....
 
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