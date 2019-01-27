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Итальянцы подтвердили свое участие в XXVI Минской международной книжной выставке-ярмарке

28.01.2019 19:17 — Разное | Интерфакс  
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Итальянский бард и писатель Миммо Локашулли примет участие в XXVI Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет с 6 по 10 февраля в столице Беларуси.

"8 февраля известный итальянский исполнитель бардовской песни Миммо Локашулли представит свою книгу “Как летающая машина” (2018), а также познакомит зрителей со своими песнями", - сообщили в посольстве Италии в Беларуси.

Там также рассказали, что Миммо Локашулли совмещал работу врачом с увлечением бардовской песней, посещал “Фолькстудио” в Риме, где начал длительное сотрудничество с такими известными мастерами как Франческо де Грегори и Энрико Руджери, а также с зарубежными исполнителями Грегом Коэном и Бьюном Хубером. Принимал участие в книжных ярмарках в Турине и Каире.

Кроме того, по приглашению Посольства Италию на выставке будет представлять Габриэлла Дебетто, преподаватель-лингвист, автор различных учебников по обучению итальянскому языку как иностранному. Она представит книгу “Итальянский калейдоскоп”, полезное пособие для изучения итальянского языка на основе литературного текста.

Итальянское участие в ярмарке дополнит преподаватель итальянского языка в МГЛУ Винченцо Санторо, который будет присутствовать на нашем стенде и объяснит, как лучше использовать в процессе изучения итальянского языка книгу “Обычный день Адриано”, написанную им самим.

Наконец, поэт Гоффредо Муратджа, преподаватель итальянского языка в БГАМ, примет участие в Международном симпозиуме литераторов “Писатель и время”.

 
 
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Итальянский бард и писатель Миммо Локашулли примет участие в XXVI Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет с 6 по 10 февраля в столице...
 
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