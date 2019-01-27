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Новости экономики за 28.01.2019
Новости Беларуси. Что планирует предпринять Нацбанк для дальнейшего снижения роли доллара в белорусской экономике? Когда отечественный сахар появится на полках китайских магазинов? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Что планирует предпринять Нацбанк для дальнейшего снижения роли доллара в белорусской экономике? Когда отечественный сахар появится на полках...
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