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Новые меры по дедолларизации белорусской экономики анонсировал Нацбанк

28.01.2019 19:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Национальный банк анонсировал новые меры по дедолларизации экономики. Чтобы исключить использование в расчетах иностранной валюты и привязки к ней различных тарифов, планируются изменения в Гражданский и Банковский кодексы, а также в указы главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В то же время действия регулятора будут направлены на формирование новой законодательной базы, которая в том числе снимет ограничения на проведение валютных операций, связанных с движением капитала для физических лиц, а также на открытие счетов в иностранных банках для юридических. Кроме того, к концу 2019 года в совокупной структуре кредитов объем займов в рублях должен устойчиво превысить половину.

Напоминаем, ранее в Нацбанке сообщали, что потери Беларуси от долларизации оцениваются в 2-3 % ВВП, то есть до 1,5 миллиардов долларов в год.

Больше новостей экономики за за 28 января здесь.
 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Новости Беларуси. Национальный банк анонсировал новые меры по дедолларизации экономики. Чтобы исключить использование в расчетах иностранной валюты и привязки к...
 
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