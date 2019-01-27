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Белорусский сахар будет продаваться в Китае

28.01.2019 19:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Для получения квоты и беспошлинного ввоза в КНР необходимо быть резидентом страны. Сейчас ведется работа по регистрации компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что вскоре она будет успешно завершена, и первая партия отечественного сахара попадет на полки китайских магазинов. Предварительные контракты с торговыми сетями уже заключены. Кроме того, идут переговоры о вхождении китайских инвесторов в один из белорусских сахарных комбинатов. Это также поможет в освоении нового рынка.

Больше новостей экономики за за 28 января здесь.
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Для получения квоты и беспошлинного ввоза в КНР необходимо быть резидентом страны. Сейчас ведется работа по регистрации компании, сообщили в...
 
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