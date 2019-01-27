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Сервисные центры БелАЗ откроются в Кемеровской и Мурманской областях

28.01.2019 19:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. БелАЗ укрепляет свои позиции на российском рынке. Планируется открыть еще два сервисных центра. Один из них уже начали строить в 2018 году в Кемеровской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость проекта – не менее 700 миллионов российских рублей. Также ведутся переговоры о выделении земельного участка под аналогичный центр в Мурманской области. По планам он должен быть построен к середине 2020 года.

На территории России БелАЗ уже запустил пять центров техподдержки. Они занимаются капитальным ремонтом узлов и агрегатов, поставкой оригинальных запчастей, а также подготовкой водителей и технического персонала.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. БелАЗ укрепляет свои позиции на российском рынке. Планируется открыть еще два сервисных центра. Один из них уже начали строить в 2018 году в...
 
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