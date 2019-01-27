«Белкоммунмаш» готовит к поставке в Азербайджан четыре электробуса большой вместимости

Новости Беларуси. Машины будут проходить тестирование на специально организованном для этого маршруте в городе Гянжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В дальнейшем на местном автомобильном заводе будет налажено совместное сборочное производство. Соглашение о сотрудничестве подписано во время визита на минское предприятие азербайджанской делегации, которую возглавил мэр Гянжа.