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Павел Северинец: Если Лукашенко хочет проводить Европейские игры - пусть освобождает политзаключенных

28.01.2019 20:46 — Разное | Партизан  
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В Беларуси сейчас минимум восемь политзаключенных.



Накипело, друзья.

Собираем форум «Свободу политзаключенным!» Идея - давление на режим перед Европейскими играми. Если Лукашенко хочет проводить «Европейские игры» и приглашать сюда европейцев - пусть освобождает политзаключенных. Иначе родственники и активисты выйдут на протесты - и постараются, чтобы на этих играх было максимально интересно всему миру.

8 человек политических сейчас минимум. Восемь!

Мамы политзаключенных уходят со слезами - нескольких парней там просто медленно убивают.

Фиолетово большинству западных послов, демократических политиков, деятелей, по барабану половине журналистов. Слушайте, друзья - а если завтра вы будете на месте Барановича или Жемчужного, кто будет вас защищать???


Еш вашу двадцать, да Проснитесь вы наконец!!!

Приходите в среду 30 января с 12.00 до 15.00 на офис БСДПГ (Кульман, 9 - 607, код В1331), послушайте эти истории о пытках здесь и сейчас. Хотя бы открытку подпишите, хотя бы дерните знакомого дипломата, ответственного чиновника, журналиста!

Помните: сегодня вы смолчите, а завтра придут по вашу душу, и не будет никого, кто бы вступился.


 
 
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