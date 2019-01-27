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Александр Комаровский: Единый лидер оппозиции нужен даже без привязки к президентским выборам

28.01.2019 20:12 — Разное | Партизан  
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О предстоящей президентской кампании и сопряженных с ней рисках в интервью «Белорусскому партизану» рассуждает ветеран афганской войны Александр Комаровский.

Александр Комаровский: Единый лидер оппозиции нужен даже без привязки к президентским выборам
- Дата президентских выборов в Беларуси не известна, однако оппозиция уже бурлит. Правоцентристская коалиция выдвигает своего претендента, Партия БНФ – своего, Белорусский национальный конгресс – своего, левые, социал-демократы… О чем свидетельствует разброд и шатания в лагере оппозиции?

- 2019 год для Беларуси и ее народа будет очень ответственным. Речь не только про выборы президента, - будет решаться судьба страны. Теоретически существует угроза потери независимости.

Давайте мыслить масштабно, с учетом мировой политики и наличия авантюрного и агрессивного соседа – России.  Обанкротившаяся внешняя политика Путина и падение его рейтинга внутри страны из-за алчных и воровских действий по захвату Крыма и организации войны против Украины с ранее братским украинским народом. Вещи нужно называть своими именами. В результате этих мерзопакостных дел в мире задумались, почему же после разгрома фашизма в 1945 году в Европе появляются все новые очаги напряженности: в Молдавии (Приднестровье), в Грузии (Абхазия и Южная Осетия), в Украине (Крым и Юго- Восток Украины). 

Запад ввел санкции против путинского руководства и самой России, в результате которых экономика начала захлебываться, а жизненный уровень – падать. Авторитет Путина пополз вниз. Военных побед в Украине нет, захваченные территории требуют больших финансовых расходов. Российский народ начал включать мозги и адекватно воспринимать «завоевания» путинского режима. 

Ситуация крайне тяжелая, поэтому Путину нужно хоть какая–то победа. Присоединение Беларуси, судя по всему, представляется ему самым легким и реальным вариантом. Тем более, что под рукой лежит старый союзный договор с Россией, который совершенно не нужен белорусам и Беларуси.

Я не уверен, что белорусская оппозиция, которая устроила отработанный годами парад потенциальных кандидатов, до конца понимает свою ответственность за судьбу страны. Ее действия не имеют под собой никакой продуманной стратегии.

А нужно было сделать простую вещь: собраться всем лидерам оппозиции в кружок, например, вокруг Геннадия Федынича, и спокойно оговорить все нюансы кампании, определить одного главного лидера и одного-двух запасных. Совет Национального возрождения (СНВ) считает, что главную фигуру можно и нужно определять из узкого круга претендентов: Светлана Алексиевич, Геннадий Федынич, Александр Козулин,  Владимир Бородач и Николай Статкевич. Этому же составу я бы рекомендовал  встретиться с  Лукашенко. Во всяком случае, следовало бы сделать такое предложение, а Лукашенко есть смысл согласиться и нормально пообщаться.  Такие действия оппозиции будут верными.

- Про единого кандидата оппозиция нынче и не заикается. Проект оказался нежизнеспособным?  

- Единый лидер белорусской оппозиции нужен в любом случае, даже без этих президентских выборов. Он нужен для дальнейшего развития мощного национально-оппозиционного движения в стране, а не ради узкокорыстных бездеятельных имитаций «бурной деятельности», что мы наблюдаем в Беларуси последние 25 лет.

Проработанный проект есть в СНВ у полковника Бородача, кандидатуры я обозначил, в них нас привлекают два человека, которые имеют мозги, характер и стратегию.

Нежелание списочной оппозиции объединяться со временем приведет ее на задворки истории. Времена наступают очень серьезные, возможно, придется и воевать за страну, народ и независимость с оружием в руках. 

- О чем свидетельствует парад оппозиционных кандидатов? О власти никто и не помышляет?

- Про парад кандидатов даже отвечать нет желания. Но скажу пару слов. Власть добывается тяжелым трудом, потом и кровью. Наглядный пример – Украина, где пять лет идет война, погибли тысячи лучших людей братской Украины. Вот кто, например, из наших кандидатов  задумывался о своих способностях – сможет ли он организовать оборону своей страны, пойдет ли за ним народ, армия, милиция и т.д.?

Среди спящей оппозиции я не вижу человека, способного отстоять независимость  нашего государства, кроме Лукашенко. У него были ошибки, есть сейчас, но это самый подготовленный сегодня руководитель, и не только в Беларуси. Вот почему я и рекомендую узким кругом обозначенных людей  выйти с ним на контакт для определения дальнейших действий. Когда страна в опасности, нужно делать любые объединительные действия для консолидации против внешних сил. Современная ситуация этого требует.


- Что могут оппозиционные кандидаты предложить электорату? Борьбу за независимость?  Но этот конек уже оседлал Лукашенко, который ведет избирательную кампанию безостановочно. Именно в его руках сосредоточена вся власть, вся пропаганда – ресурсы и возможности просто несопоставимы.

- Я могу только предполагать, что могут предложить некоторые кандидаты на кресло президента. Некоторые могут предложить сразу лечь под Россию, допустив предательство национальных интересов. Подобные высказывания мы видим в печати. Другие – истинные патриоты, готовы с оружием в руках встать на защиту страны. В этой теме меня интересует больше всего позиция Александра Лукашенко, готов ли он до последней капли крови защищать свободу и независимость Беларуси в случае прямой или косвенной агрессии со стороны России (других врагов у нас не будет)? Это очень важно знать не только оппозиции, но и каждому гражданину государства! Чтобы у нас не повторился июнь 1941 года, или Крым 2014, или Донбасс с Луганском. 

Как глава государства и главнокомандующий, он владеет всеми видами обороны от предполагаемого агрессора и его прямое участие в защите Отечества, согласно Конституции, сохранит много белорусских жизней. При такой ситуации он выиграет очередные выборы, даже без всяких махинаций избиркома.

Ведь многие люди достаточно информированы о том, сколько  проблем и горя принес "русский мир" Путина  в Украине. Поэтому народ Беларуси  хочет видеть надежного гаранта ее независимости.

Я считаю, что опасность от России – это вполне реальная  и опасная для нас ситуация. Пока нас спасает Украина, своим героизмом и кровью  своих лучших сынов. В самой же России, этой огромной стране с крайне запущенными территориями и бедным  обворованным народом, крайне нужны наши западные территории и человеческий ресурс, которого в России явно не хватает. Кроме  этого – падение рейтинга Путина толкает его на авантюры и преступные войны, даже с ранее братскими народами, с которыми столетиями жили вместе.

Чем для нас опасно единое государство?  Белорусским парням придется служить в единой армии в отдаленных регионах при очень сложных межнациональных распрях, участвовать в международных авантюрах и конкретных войнах, будут гибнуть за чуждые нам интересы российских олигархов. Белорусские предприятия будут в их собственности, отменят пенсии, будут взрываться подъезды жилых домов. Придет серьезный российский криминал. Коррупция и все другие «прелести» русского мира.

Думаю, Лукашенко понимает и озабочен этой надвигающейся бедой, и прекрасно знает, что потерю независимости народ Беларуси не простит ему никогда. И народ наш должен очень серьезно относиться к данному вопросу, ибо последствия будут страшные для нас.

- С кем из оппозиционных политиков лично вы готовы пойти в бой, на выборы? 

- На выборы я бы пошел за Светлану Алексиевич или Геннадия  Федынича. Но до выяснения позиции  действующего президента я не готов вообще голосовать – НИ ЗА КОГО.

- По какому сценарию, на ваш взгляд, пройдет президентская кампания?  

- Сценарий, по всей видимости, остается прежний - обычные фальсификации.  Хорошо зная эту методику, голосовать могу пойти только в том случае: если мы будем знать личную позицию действующего президента и 
если будут созданы честные народные участки  из независимых от власти людей. Подбор членов комиссии ведет оппозиция, а власть утверждает.  Мы предлагаем по 2 участка в каждой области и 2 участка в городе Минске - итого 14 по Беларуси. По ним можно примерно вычислить мнение народа. 


 
Теги: Минск
 
 
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О предстоящей президентской кампании и сопряженных с ней рисках в интервью «Белорусскому партизану» рассуждает ветеран афганской войны Александр Комаровский.
 
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