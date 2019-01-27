МВД: за курение на детской площадке и остановке придется заплатить штраф до 4 БВ





Новые правила, регулирующие производство, оборот и потребление табачных изделий, введены Декретом № 2 от 24 декабря 2019 года «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь», предусматривающих корректировку декретов от 17 декабря 2002 года № 28 и от 18 октября 2007 года № 4.

Среди важных новшеств – расширение перечня мест, где курить нельзя. По белорусскому законодательству курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах влечет наложение штрафа до четырех базовых величин. В минувшем году к административной ответственности по ст. 17.9. КоАП привлечены почти семь тысяч человек, из них свыше ста несовершеннолетних, сообщает сайт МВД.

В настоящее время к числу зон, свободных от дыма, относятся вспомогательные помещения жилых домов, лифты, рабочие места в помещениях, подземные переходы, остановочные пункты и посадочные площадки. «Дымить» нельзя на территории и в помещениях спортивно-оздоровительных лагерей, учреждений образования, на детских площадках.

К примеру, если раньше курение на детской площадке было на совести курильщиков (сотрудники милиции могли лишь сделать им устное замечание), то теперь ответить придется рублем. Родители, чьи дети (до 16 лет) будут замечены за таким занятием, также могут быть привлечены к ответственности. Если будет установлено, что это произошло по причине невыполнения родителем обязанностей по воспитанию своего чада, то в соответствии со ст. 9.4. КоАП Беларуси штраф может достигнуть 10 базовых величин.

Предотвращение негативного влияния курения на состояние здоровья населения, особенно подрастающего поколения, как основная цель Декрета, последовательно выражается и другими новшествами. Так, курение в машине, где находятся дети, которым еще не исполнилось 14 лет, также подпадает под действие статьи 17.9. КоАП Беларуси. Водителям автомобилей следует быть в курсе новых правил и соблюдать их.

Согласно еще одному пункту нового документа несовершеннолетним запрещается продажа жидкостей для электронных систем курения. Об этом должны помнить должностные лица торговых объектов.

Вместе с тем следует обратить внимание, что Декретом четко определено, где могут быть созданы специальные места для курения. Это торговые центры, рынки, объекты бытового обслуживания и общественного питания, пляжи, территории и помещения, занимаемые организациями физической культуры и спорта, культуры, здравоохранения и т.д.

Подпишитесь на наш канал в