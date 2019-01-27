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В результате ДТП около д. Плебановцы пешеход оказался в реанимации
28.01.2019 — Разное | Новости Волковыска
В ночь с субботы на воскресенье, примерно в три часа, на автодороге Р-44 «Гродно-Пружаны-Ивацевичи», вблизи деревни Плебановцы Волковысского района под колесами «Хонда Цивик» оказался молодой человек, 1994 года рождения.
Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами и двигался по проезжей части в попутном направлении.
В результате ДТП с различными травмами головы и многочисленными переломами был доставлен в медицинское учреждение.
По факту ДТП проводится проверка, сообщает
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В ночь с субботы на воскресенье, примерно в три часа, на автодороге Р-44 «Гродно-Пружаны-Ивацевичи», вблизи деревни Плебановцы...
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