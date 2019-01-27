ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В результате ДТП около д. Плебановцы пешеход оказался в реанимации

28.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
В результате ДТП около д. Плебановцы пешеход оказался в реанимации

В ночь с субботы на воскресенье, примерно в три часа, на автодороге Р-44 «Гродно-Пружаны-Ивацевичи», вблизи деревни Плебановцы Волковысского района под колесами «Хонда Цивик» оказался молодой человек, 1994 года рождения.

Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами и двигался по проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП с различными травмами головы и многочисленными переломами был доставлен в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает сайт Гродненской Госавтоинспекции.

В результате ДТП около д. Плебановцы пешеход оказался в реанимации

В результате ДТП около д. Плебановцы пешеход оказался в реанимации

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь с субботы на воскресенье, примерно в три часа, на автодороге Р-44 «Гродно-Пружаны-Ивацевичи», вблизи деревни Плебановцы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Юлия Комлева о ЧЕ в Минске: «Такого раньше не было нигде»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика