ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Одна из пострадавших от укуса волка в Столбцовском районе находится в реанимации

28.01.2019 21:06 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из пострадавших от укуса бешеного волка в Столбцовском районе пока находится в реанимации, сообщила в эфире телеканала СТВ заместитель главного врача Столбцовской центральной районной больницы Людмила Некрылова, передает БЕЛТА.

"На сегодняшний момент трое пациентов находятся в удовлетворительном состоянии в хирургическом отделении, одна женщина в реанимационном отделении. Состояние тяжелое, но угрозы жизни нет", - отметила Людмила Некрылова.

Как сообщалось, поздно вечером 26 января в милицию поступило сразу несколько сообщений о появившемся в Столбцах агрессивном волке. В районную больницу обратились четверо пострадавших: неподалеку от железнодорожной станции в деревне Слобода волк напал на мужчину и женщину, затем в Столбцах, почти у самого дома, еще на одну пару прохожих. У пострадавших медики зафиксировали множественные укушенные раны. В больнице их обработали, пациенты получают антирабическую помощь.

На поимку животного направили три наряда милиции, позже подключили и охотников. Животное нашли с помощью тепловизора и застрелили.

С сегодняшнего дня в Столбцах и деревне Слобода на два месяца введен карантин из-за бешенства. 27 января специалисты провели подворный обход в деревне и на окраине города. Идет вакцинация домашних котов и собак с 8.00 до 20.00 - рабочий день ветстанции увеличили на три часа, чтобы люди могли в вечернее время доставить своих животных.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из пострадавших от укуса бешеного волка в Столбцовском районе пока находится в реанимации, сообщила в эфире телеканала СТВ ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тактико-специальные занятия МЧС прошли на Комбикормовом заводе ОАО «Комаровка» в д.Томашовка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика