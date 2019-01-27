Одна из пострадавших от укуса волка в Столбцовском районе находится в реанимации

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из пострадавших от укуса бешеного волка в Столбцовском районе пока находится в реанимации, сообщила в эфире телеканала СТВ заместитель главного врача Столбцовской центральной районной больницы Людмила Некрылова, передает БЕЛТА.

"На сегодняшний момент трое пациентов находятся в удовлетворительном состоянии в хирургическом отделении, одна женщина в реанимационном отделении. Состояние тяжелое, но угрозы жизни нет", - отметила Людмила Некрылова.

Как сообщалось, поздно вечером 26 января в милицию поступило сразу несколько сообщений о появившемся в Столбцах агрессивном волке. В районную больницу обратились четверо пострадавших: неподалеку от железнодорожной станции в деревне Слобода волк напал на мужчину и женщину, затем в Столбцах, почти у самого дома, еще на одну пару прохожих. У пострадавших медики зафиксировали множественные укушенные раны. В больнице их обработали, пациенты получают антирабическую помощь.

На поимку животного направили три наряда милиции, позже подключили и охотников. Животное нашли с помощью тепловизора и застрелили.

С сегодняшнего дня в Столбцах и деревне Слобода на два месяца введен карантин из-за бешенства. 27 января специалисты провели подворный обход в деревне и на окраине города. Идет вакцинация домашних котов и собак с 8.00 до 20.00 - рабочий день ветстанции увеличили на три часа, чтобы люди могли в вечернее время доставить своих животных.-0-