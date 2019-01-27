Чемпионат по футболу среди непризнанных стран пройдет в июне 2019 года в Нагорном Карабахе

Двенадцать команд по футболу, в том числе сборные Абхазии, Южной Осетии и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сыграют в неофициальном Кубке Европы среди непризнанных стран в июне 2019 года в Степанакерте (столица непризнанного Нагорного Карабаха).

Результаты жеребьёвки группового этапа Кубка Европы среди сборных непризнанных стран обнародованы на сайте Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA).

Сборные разбиты в четыре группы по три команды в каждой.

В первой группе сразятся сборные ЛНР, Лапландии и Нагорного Карабаха; во второй - Графства Ницца, Чамерии и Абхазии; в третьей - сборные Сардинии, Падании и ДНР, в четвертой - команды Западной Армении, Южной Осетии и Секейского края.

Действующим чемпионом мира по версии ConIFA является сборная Карпаталии, которая представляет венгерское население Закарпатья. Футбольный турнир проходил в Англии.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) была организована в 2013 году, она объединяет футбольные ассоциации непризнанных и частично признанных стран, автономий внутри государств и некоторых этнических сборных. Штаб-квартира организации находится в Швеции.