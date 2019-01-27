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Юлия Комлева о ЧЕ в Минске: «Такого раньше не было нигде»

28.01.2019 21:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Главный итог для нас, как хозяев и организаторов чемпионата, – Минск справился, а белорусам фигурное катание пришлось по душе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Комлева о ЧЕ в Минске: «Такого раньше не было нигде»

Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:
Международный союз конькобежцев дал высокую оценку и сказал, что такого раньше не было нигде. Впервые глава государства посетил чемпионат, находился на льду после гала-представления. И это сделало статус чемпионата действительно очень высоким.

Юлия Комлева о ЧЕ в Минске: «Такого раньше не было нигде»
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Главный итог для нас, как хозяев и организаторов чемпионата, – Минск справился, а белорусам фигурное катание пришлось по душе, сообщили в...
 
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