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Юлия Комлева о ЧЕ в Минске: «Такого раньше не было нигде»
Новости Беларуси. Главный итог для нас, как хозяев и организаторов чемпионата, – Минск справился, а белорусам фигурное катание пришлось по душе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:
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Новости Беларуси. Главный итог для нас, как хозяев и организаторов чемпионата, – Минск справился, а белорусам фигурное катание пришлось по душе, сообщили в...
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