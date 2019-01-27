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«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске
Новости Беларуси. Чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске стал яркой страницей в истории мирового спорта. На столичном льду на неделе было все: и новые триумфаторы, и неожиданные повороты, и интригующая борьба за медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фигурное катание – один из самых зрелищных видов спорта, в котором сочетаются невероятно сложная техника и фантастически красивое искусство. Неслучайно эти выступления любимы миллионами людей во всем мире. Все эти дни в 15-тысячной «Минск-Арене» соревнования проходили с аншлагом и оставили массу впечатлений. Самые яркие моменты – в репортаже Екатерины Жиляниной.
Чемоданы упакованы. Медали европейского образца в них увозят из Минска единицы. Лучшие из лучших. Фигуристы разъехались, первые эмоции улеглись, и, кажется, Минск слегка опустел. Вместе с главной ареной 15 тысяч голосов на трибунах замерли до очередного старта. Мы-то знаем, что это лишь затишье: Минск давно уже стал центром европейской спортивной жизни. Но фигурное катание принимали впервые. Как оказалось, его в Беларуси заждались.
Более 100 тысяч болельщиков за эти дни побывали на трибунах, чтобы воочию увидеть чемпионат Европы. Чуть менее трети билетов выкупили иностранцы. Причем гости приехали не только из стран-участников – Япония и даже Чили. А по ТВ за событиями на минском льду следили зрители еще двух десятков государств.
Не удивительно: олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы... виртуозы.
Они выложились до конца. Нервы, борьба характеров, волнение, ошибки, триумфы и падения. Лучшие фигуристы Европы распределили-таки места на пьедестале.
Станислава Константинова, участник чемпионата Европы-2019 (Россия):
Алина Загитова. Олимпийская чемпионка, фаворит, лидер. Была настроена на победу, но в произвольной программой программе дрогнула. На сей раз лишь серебро. Расстроенная фигуристка ушла в себя, отказалась от общения с прессой. Но на гала-концерте предстала во всей своей красоте. Зал приветствовал любимую фигуристку как истинную чемпионку, будто и не было той злосчастной ошибки.
А этот романтичный образ подобрал для гала-концерта теперь уже семикратный чемпион Хавьер Фернандес. Испанец проиграл короткую программу, но вырвал-таки чемпионский титул, чтобы уйти из большого спорта победителем.
15-тысячная арена чемпиона приветствовала стоя.
Так уж повелось на турнирах: последний день уже ничего не решает – это праздник. Здесь не соревнуются в чистоте и высоте прыжков, здесь купаются в любви поклонников и наслаждаются искусством пластики.
Впрочем, вниманием спортсменов баловали все эти дни. Уезжая из Минска, фигуристы не скупились на комплименты: отличный лед, отличная организация, невероятная публика.
Иван Букин, серебряный призер чемпионата Европы-2019 в танцах на льду (Россия):
Александра Степанова, серебряный призер чемпионата Европы-2019 в танцах на льду (Россия):
Александр Самарин, серебряный призер чемпионата Европы-2019 (Россия):
Вместе с лидерами европейского фигурного катания в гала-концерте выступили белорусские восходящие звезды – наши Яков Зенько и танцевальная пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий.
На трибунах в этот день было много известных людей. Белорусские селебрити, артисты, политики. Александр Лукашенко тоже посетил чемпионат Европы, но не ограничился присутствием на трибуне.
В нашей стране к спорту внимание большое. Переполненные трибуны «Минск-Арены» – очередное подтверждение тому, что политический курс целиком отражает интересы белорусов. Президент не выступал с официальной речью. Что так будет, стало понятно, как только он появился на льду – неформально одетый и на коньках.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Александр Лукашенко приверженец силового и мужественного спорта – хоккея.
Но на сей раз признался: фигуристы – вот кто по-настоящему мужественные спортсмены. Без амуниции на холодном, порой жестоком льду творят настоящее искусство.
«Минск-Арена» взорвалась овациями. Русскоязычных фигуристов на льду поддерживали трибуны. Иностранцы, не дождавшись официального перевода, просили стоящих рядом перевести, что же такого сказал Президент. И тут же поддержали сказанное аплодисментами.
Александр Лукашенко:
И последнее. Было бы неправильно, если бы я не поблагодарил главных, кто создает это чудо, это искусство. Тренеров и специалистов. Без них не было бы ничего, не было бы этой красоты. Творите – и приезжайте чаще в Беларусь! Лучше на работу, мы хотим выступать на таком же уровне. Помогите нам!
Неформальное общение с Президентом на льду, подарки от главы государства.
Минску же остается ждать очередной спортивный праздник. Недолго, летом принимаем Европейские игры.
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«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске
Новости Беларуси. Чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске стал яркой страницей в истории мирового спорта. На столичном льду на неделе было все: и новые...
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