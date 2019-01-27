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Команда из БГУ выступит на Международном юридическом конкурсе в США

28.01.2019 22:01 — Разное | Интерфакс  
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Команда факультета международных отношений БГУ выступит на Международном юридическом конкурсе им. Джессопа в США, сообщили в пресс-службе БГУ.

"Это стало возможным благодаря победе в национальном отборочном этапе, который завершился 27 января в Минске. В состав сборной вошли: третьекурсники Анна Зыкова, Екатерина Логвинович, Алисия Иванова и Алена Приходько. Тренируют студентов выпускницы ФМО Татьяна Зинякова и Екатерина Шкарбута. Кроме того, команда ФМО БГУ победила в номинациях "Лучшая письменная позиция" и "Лучшая заключительная реплика", - отметили в пресс-службе.

По итогам выступлений в США отправится также сборная Белорусского государственного экономического университета, занявшая второе место.

Кроме того, в национальных раундах были определены победители в других категориях. Команда юридического факультета удостоена специальной награды Посольства Великобритании в Беларуси. Сборная Юридического колледжа БГУ стала "Лучшим дебютом года". "Лучшими спикерами" признаны Екатерина Логвинович, Алена Приходько и четверокурсница юридического факультета Алена Поторская.

За вклад в развитие конкурса им. Джессопа в Беларуси награждена доцент кафедры международного права БГУ Елена Коннова.

Всего в национальном отборочном этапе за право представлять страну боролись 12 команд: БГУ, БГЭУ, сборная Витебского и Гомельского филиалов Международного университета "МИТСО", БИП–Института правоведения, Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, Барановичского государственного университета, Могилевского государственного университета им. А. Кулешова, Полоцкого государственного университета, Гродненского государственного университета им. Я. Купалы и Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.

Соревнование проходило в формате игрового судебного процесса в Международном Cуде ООН. Здесь будущие юристы представляли устные и письменные позиции по вопросам ответственности государства за деградацию окружающей среды, защиты исчезающих видов животных, прав коренных народов.

В этом году победителей объявляла исполнительный директор Международной ассоциации студентов-юристов Лесли Бенн, которая впервые приняла участие в национальном отборочном этапе.

Финал международного конкурса состоится в начале апреля в Вашингтоне.

 
Теги: Минск
 
 
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Команда факультета международных отношений БГУ выступит на Международном юридическом конкурсе им. Джессопа в США, сообщили в пресс-службе БГУ.
 
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