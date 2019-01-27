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Представитель Беларуси на "Евровидении-2019" выступит в первом полуфинале

28.01.2019 21:50 — Разное | Интерфакс  
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Официальный представитель Беларуси на конкурсе песни "Евровидение-2019" выступит в первой части первого полуфинала, который состоится в Тель-Авиве (Израиль) 14 мая, сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Жеребьевка распределения стран-участниц по двум полуфиналам конкурса прошла сегодня, 28 января.

Всего в этом году в конкурсе примет участие 42 страны. Определено, что в первом полуфинале 14 мая и во втором 16 мая выступят по 18 стран.

В первом полуфинале вместе с представителем Беларуси выступят и проголосуют Словения, Чехия, Черногория, Кипр, Сербия, Финляндия, Польша, Венгрия, Эстония, Португалия, Сан-Марино, Исландия, Грузия, Австралия, Бельгия, Украина, Греция.

Страны "большой пятерки" – Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания – и организатор конкурса этого года – Израиль – автоматически попадают в финал 18 мая, однако они также транслируют полуфиналы и голосуют за их участников. Испания, Франция и Израиль будут оценивать конкурсантов первого полуфинала, а Германия, Италия и Великобритания – второго.

Порядковые номера участников обоих полуфиналов будут определены позже решением продюсеров шоу. Такая система распределения конкурсантов в полуфиналах действует уже несколько лет и позволяет организаторам делать шоу эффектным и уникальным. 

Тем временем Белтелерадиокомпания продолжает прием заявок для участия в Национальном отборочном туре конкурса песни "Евровидение-2019". Менее чем за неделю с момента объявления отбора в адрес медиахолдинга поступила 31 заявка из Беларуси, России, Украины, Польши, Румынии, Италии, Испании, Великобритании и США. Как правило, наибольшее количество заявок поступает в последние дни приема, но некоторые участники отборов прошлых лет уже включились в конкурсную гонку. Среди них – Анжелика Пушнова, Michael Soul (Михаил Сосунов) и группа "PROвокация".

Последний день приема заявок – 31 января 2019 г.

4 февраля пройдет прослушивание всех претендентов, и фокус-группа подведет итоги отборочного тура. Простым большинством голосов будут определены десять исполнителей для участия в финале. Количество участников, отобранных для финала, может быть изменено решением организатора по предложению фокус-группы. Во время проведения прослушивания на сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by будет осуществляться онлайн-трансляция.

Финал пройдет не позднее 8 марта 2019 года в прямом телевизионном эфире в формате шоу.

 
 
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Официальный представитель Беларуси на конкурсе песни "Евровидение-2019" выступит в первой части первого полуфинала, который состоится в Тель-Авиве (Израиль) 14 мая,...
 
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