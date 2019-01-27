ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За курение на детской площадке придется ответить рублем – МВД

28.01.2019 21:36 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси расширен перечень мест, где запрещено курение. Новые правила, регулирующие производство, оборот и потребление табачных изделий, введены Декретом № 2 от 24 декабря 2019 года "Об изменении декретов президента Республики Беларусь", предусматривающих корректировку декретов от 17 декабря 2002 года № 28 и от 18 октября 2007 года № 4, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

"Среди важных новшеств – расширение перечня мест, где курить нельзя. По белорусскому законодательству курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах влечет наложение штрафа до четырех базовых величин", - говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что в минувшем году к административной ответственности по ст. 17.9. КоАП привлечены почти семь тысяч человек, из них свыше ста несовершеннолетних.

В настоящее время к числу зон, свободных от дыма, относятся вспомогательные помещения жилых домов, лифты, рабочие места в помещениях, подземные переходы, остановочные пункты и посадочные площадки. "Дымить" нельзя на территории и в помещениях спортивно-оздоровительных лагерей, учреждений образования, на детских площадках.

"К примеру, если раньше курение на детской площадке было на совести курильщиков (сотрудники милиции могли лишь сделать им устное замечание), то теперь ответить придется рублем. Родители, чьи дети (до 16 лет) будут замечены за таким занятием, также могут быть привлечены к ответственности", - пояснили в МВД.

Так, если будет установлено, что это произошло по причине невыполнения родителем обязанностей по воспитанию своего чада, то в соответствии со ст. 9.4. КоАП Беларуси штраф может достигнуть 10 базовых величин.

Предотвращение негативного влияния курения на состояние здоровья населения, особенно подрастающего поколения, как основная цель Декрета, последовательно выражается и другими новшествами. Так, курение в машине, где находятся дети, которым еще не исполнилось 14 лет, также подпадает под действие статьи 17.9. КоАП Беларуси. Водителям автомобилей следует быть в курсе новых правил и соблюдать их.

Согласно еще одному пункту нового документа несовершеннолетним запрещается продажа жидкостей для электронных систем курения. Об этом должны помнить должностные лица торговых объектов.

Вместе с тем следует обратить внимание, что Декретом четко определено, где могут быть созданы специальные места для курения. Это торговые центры, рынки, объекты бытового обслуживания и общественного питания, пляжи, территории и помещения, занимаемые организациями физической культуры и спорта, культуры, здравоохранения и т.д.

В этой связи, как отметил заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Олег Каразей, сотрудники органов внутренних дел, в первую очередь милиции общественной безопасности, во время несения службы будут уделять пристальное внимание как новым местам, свободным от курения, так и другим аспектам антитабачного законодательства, указанным в Декрете.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси расширен перечень мест, где запрещено курение. Новые правила, регулирующие производство, оборот и потребление табачных изделий, введены Декретом № 2 от...
 
Новости дня
Новости разные
 
В результате ДТП около д. Плебановцы пешеход оказался в реанимации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика