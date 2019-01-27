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В Пентагоне назвали переговоры между США и талибами обнадеживающими

28.01.2019 21:21 — Разное | Интерфакс  
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Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан положительно оценил переговоры между представителями США и движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), сообщают американские СМИ.

"Переговоры были обнадеживающими", - сказал П.Шанахан журналистам перед переговорами с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Министр обороны США отметил, что его проинформировали о ходе переговоров. Однако П.Шанахан указал, что пока еще не получил поручения относительно планирования вывода американского контингента из Афганистана.

Его слова прозвучали после того, как ранее в понедельник спецпредставитель госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что США и движению "Талибан" удалось в общих чертах обозначить рамки будущих мирных договоренностей по Афганистану.

Он подчеркнул, что США пытаются склонить талибов к прямым переговорам с правительством Афганистана.

В свою очередь высокопоставленный представитель властей США, комментируя продолжающиеся переговоры, сообщил The New York Times на условиях анонимности, что делегация талибов ранее попросила американскую сторону дать ей больше времени для обсуждения с руководством "Талибана" требований Вашингтона. По данным издания, США хотят от талибов как прямых переговоров с Кабулом, так и согласия на прекращение огня, что для Вашингтона является обязательными условиями для любого возможного мирного соглашения.

Представитель пояснил, что США согласились на вывод контингента из Афганистана, но только в обмен на то, что талибы начнут переговоры с афганскими властями и примут предложение о длительном прекращении огня.

Ранее З.Халилзад написал в своем микроблоге в Twitter, что прибыл в Афганистан для продолжения консультаций с руководством страны по вопросам мирного урегулирования.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты настроены на вывод войск из Афганистана.

 
 
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Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан положительно оценил переговоры между представителями США и движения "Талибан" (запрещенная в России...
 
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