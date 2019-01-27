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Ледяная ловушка. Лебедя со сломанным крылом спасли на реке Нёман

28.01.2019 22:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Птица со сломанным крылом оказалась в проруби на реке Неман, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ледяная ловушка. Лебедя со сломанным крылом спасли на реке Нёман

Улететь бы он не смог, а вот погибнуть – в два счета. Выбраться из ловушки помогли спасатели Столбцовского района.

Ледяная ловушка. Лебедя со сломанным крылом спасли на реке Нёман

О том, что краснокнижная птица попала в беду, сообщил водитель-дальнобойщик, который проезжал мимо.

В Минске правоохранители спасли раненого лебедя

Пострадавшую птицу оставили в ветеринарной станции, где лебедь пробудет до весны. Кстати, там уже четыре таких постояльца.

Ледяная ловушка. Лебедя со сломанным крылом спасли на реке Нёман

Ледяная ловушка. Лебедя со сломанным крылом спасли на реке Нёман

Ледяная ловушка. Лебедя со сломанным крылом спасли на реке Нёман
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Птица со сломанным крылом оказалась в проруби на реке Неман, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Улететь бы он не смог, а вот погибнуть – в...
 
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