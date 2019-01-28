Конец бобруйского долгостроя. Спустя 9 лет люди получат свою недвижимость, но в выигрыше не все

В ближайшее время бобруйские дольщики компании «Город плюс», которые с 2010 года строили в центре города офисы и магазины, наконец получат документы и ключи от помещений. Расположены они на первых этажах жилого дома по улице Социалистической. Квартиры здесь горожане получили еще в 2014 году, а вот будущие собственники коммерческой недвижимости отстаивали свои права еще без малого пять лет. Но 23 января Верховный суд поставил точку в этом деле. Читайте, как развивались события, кто оказался в выигрыше, а кто — потерял свои деньги.



Помещения находятся на первом этаже вот этого дома в центре Бобруйска

Дом, о котором пойдет речь, расположен в центре Бобруйска — на Социалистической, 123. Его в 2010 году начало строить ООО «Город плюс», зарегистрированное в 2006-м. Его учредили Андрей Кузьмич, Николай Дмитриев, Леонид Барановский и Марк Беляцкий. Больше никаких проектов «Город плюс» не реализовал и сейчас признан банкротом.

Кто и какие помещения строил

Дом на Социалистической состоит из квартир и коммерческой недвижимости на первых этажах. Предприниматели Татьяна Стригун и Елена Марченко говорят, что договоры долевого строительства в престижной многоэтажке они заключили еще в 2010—2011 годах. Перспектива перенести бизнес на собственные «метры» и не зависеть от арендодателей оказалась привлекательной не только для торговцев.

— Кто-то строил офис, кто-то — стоматологический кабинет, — вспоминают женщины. — Все деньги дольщиков поступали на общий счет компании.





В 2013 году дом был практически построен. Оставалось установить пожарную сигнализацию и систему вентиляции, внести изменения в проектную документацию и получить разрешения на ввод дом в эксплуатацию. Именно тогда застройщик принял решение разделить объект на два пусковых комплекса. В итоге жилые помещения были сданы, а дольщикам коммерческой недвижимости пришлось финансировать ее достройку.

— Тогда нам предложили доплатить по 200 долларов за квадратный метр. Многие согласились, хотя свои договорные обязательства выполнили полностью, то есть к тому моменту выплатили всю указанную сумму, — говорит Татьяна Стригун. — Шестеро дольщиков отказались доплачивать. Руководство компании «Город плюс» приняло решение расторгнуть с ними договоры в одностороннем порядке.

Заключались же договоры, по словам дольщиков, в белорусских рублях, которые застройщик готов был вернуть.

— Но за три года эти деньги «съела» инфляция, поэтому четверо дольщиков пошли в суд, чтобы получить свои помещения, — рассказывает Елена Марченко.

Как у одного помещения оказалось двое владельцев

Свои интересы четверо предпринимателей отстояли. Но пока шло судебное разбирательство, застройщик, по словам дольщиков, продал одно из помещений индивидуальному предпринимателю Игорю Фомову.

— Ему неоднократно говорили, что у помещения есть собственник, просили не заключать договор. Но он все равно его заключил. В итоге у помещения появился второй собственник. Начался новый виток судебных тяжб.





По словам дольщиков, Фомов оказался единственным, с кем договор заключили не в белорусских рублях, а в долларах. Это позволило предпринимателю защитить свои деньги от инфляции.

По словам же самого Фомова, первоначальная сумма в 250 миллионов неденоминированных рублей сегодня с учетом возвращенной части денег превратилась в более чем 500 тысяч рублей.

— Владельцы компании-застройщика меня уверяли, что все будет нормально. Но когда я понял, что дело пахнет надувательством, то обратился в суд, — говорит предприниматель.

Но денег на счетах компании не оказалось, поэтому по инициативе Фомова было начато делопроизводство о признании застройщика банкротом. Однако вернуть вложения предприниматель вряд ли сможет, так как единственная собственность ООО «Город плюс» — это коммерческие помещения, о которых идет речь. И они не будут выставлены на продажу.

Недвижимость по решению суда достанется дольщикам, оплатившим ее строительство. А 23 января точку в этом деле поставил Верховный суд — он оставил в силе определение суда первой инстанции, которое пытался обжаловать Фомов.

Владелец того самого помещения Алексей Юрчевский, на которое претендовал Игорь Фомов, комментировать ситуацию отказался. «Все закончилось, и на том спасибо», — сказал он.

Что предлагал антикризисный управляющий

К моменту начала процедуры банкротства летом 2017 года коммерческая недвижимость была достроена не менее чем на 99%, уверяют дольщики. Оставалась доводка помещения «до ума», чтобы получить разрешение на эксплуатацию от различных служб.

— Сперва мы собирали деньги на вентиляцию, потом на двери. Работы велись медленно, складывалось такое ощущение, что застройщик специально тянет время, — вспоминает Елена Марченко.

Отчаявшись, в августе 2017 года люди вышли на улицу с требованием, чтобы им отдали построенные помещения. Но все, как утверждают дольщики, опять уперлось в судебную и бумажную волокиту, которая длилась вплоть до нынешнего января.





По словам антикризисного управляющего ООО «Город плюс» Юрия Камбалова, решение о расторжении договоров с дольщиками было обоснованным.

— Однако сам процесс отказа от исполнения обязательств по договорам долевого строительства был начат несвоевременно и прошел крайне непрофессионально, что в дальнейшем дало основания для признания судом этого решения незаконным.

Позднее, по мнению управляющего, можно было избежать судебной волокиты, если бы стороны конфликта заключили мировое соглашение. Оно подразумевало прекращение дела о банкротстве и передачу недвижимости дольщикам при условии, что они в течение года компенсируют 25−30% от всей суммы затрат Фомова, 80% от суммы затрат строителей, а также погасят задолженность по налогам.

— Предположительно, с учетом всех выплат стоимость квадратного метра для дольщиков составила 1500 долларов. Цена мирного решения вопроса — еще по 100−150 долларов за метр. Однако такой вариант предпринимателей не устроил, — рассказал антикризисный управляющий.





Как поясняют дольщики, управляющий предлагал собрать деньги, но никаких гарантий не давал. «Люди, находясь в судах по три года, в слова уже не верили», — говорят они.

В итоге управляющий принял решение отказаться от передачи недвижимости дольщикам с учетом законодательства о банкротстве, когда при отсутствии возможности мирового соглашения единственным вариантом остается выставить помещения на продажу и рассчитаться со всеми по долгам.

Однако после череды судебных разбирательств 28 ноября Юрий Камбалов согласился передать недвижимость всем дольщикам, оплатившим возведение объекта. В суде остались четыре дела, которые были в итоге объединены и выиграны предпринимателями.

Свое решение выставить недвижимость на продажу управляющий объясняет тем, что, кроме предпринимателя Фомова, «Город плюс» должен деньги компании-подрядчику, а также у структуры есть огромная задолженность по налогам. Причина же произошедшего, по его словам, кроется не только в инфляции, которая за годы строительства дома в несколько раз обесценила деньги дольщиков.

— Я изучал документы. Периодически нарушались установленные сроки выполнения строительных работ, вносились изменения в проектно-строительную документацию, увеличилась стоимость строительных материалов.





Появились также предположения, что часть денег, переданных застройщику наличными, осталась в карманах учредителей ООО «Город плюс». Речь, по словам Юрия Камбалова, идет о 500−700 тысяч долларов США. Антикризисный управляющий направил заявление в городскую прокуратуру Бобруйска о проведении проверки, по результатам которой факты передачи денег не были установлены.

— Но вопрос об оплате дольщиками объектов строительства наличными деньгами окончательно не закрыт, — считает Камбалов.

Кто не получит своих денег

Сейчас антикризисный управляющий готовит документы, на основании которых дольщики смогут зарегистрировать за собой право собственности на объекты недвижимости.

— Судебные постановления, вступившие в законную силу, не обсуждаются, а подлежат исполнению, — говорит он. — К сожалению, в рамках дела о банкротстве будут удовлетворены интересы далеко не всех кредиторов.

Так, не будет выплачена задолженность по налогам в размере 60 тысяч рублей, не получит деньги генеральный подрядчик — компания «Промтехэлектро».

— В 2010 году у нас в штате числилось 140 человек, сейчас осталось 18. Есть долги по зарплате, сейчас будем их как-то закрывать, — рассказал директор «Промтехэлектро». — В общей сложности застройщик должен нам более 100 тысяч рублей.

Не рассчитывает вернуть свои деньги и предприниматель Игорь Фомов. Говорит, что после решения Верховного суда ему остается лишь «похоронить этот долг».

— Считаю, что тут все же сработала преступная схема, когда часть денег была передана наличными и исчезла в неизвестном направлении. Да, дольщики считают меня виноватым во всех этих судах. Но лично у меня на них обиды нет.

Кстати, за 9 лет строительства объекта двое дольщиков умерли. Права на помещения унаследовали их семьи.