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За курение на детской площадке или остановке грозит штраф — до 102 рублей

28.01.2019 23:23 — Разное | Партизан  
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Недавно в Беларуси стало более жёстким антитабачное законодательство.

Декрет № 2 Александра Лукашенко внёc изменения в регулирование производства, оборота и потребления табачных изделий. Был расширен перечень мест, в которых полностью запрещено курить, добавились лифты, подсобные помещения жилых домов, детские площадки, автомобили (если в них перевозятся дети в возрасте до 14 лет), остановки и посадочные площадки, подземные переходы, территории и помещения спортивно-оздоровительных лагерей, передает "Еврорадио".

28 января Министерство внутренних дел озвучило суммы штрафов, ожидающие нарушителей. За курение на детской площадке или остановке общественного транспорта ранее милиционер мог сделать только устное замечание, а теперь грозит штраф — до 102 рублей (до четырёх базовых величин). А если нарушителем стал подросток, родителей могут оштрафовать на 255 рублей (на 10 базовых). Если докажут, что они не выполняли свои обязанности по воспитанию ребенка.


Кстати, в прошлом году за курение в запрещённых местах к ответственности привлекли почти 7 тысяч человек (среди них было более ста несовершеннолетних).

 
 
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Недавно в Беларуси стало более жёстким антитабачное законодательство.
 
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