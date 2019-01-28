ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представитель Беларуси выступит на "Евровидении" в первом полуфинале 14 мая

28.01.2019 23:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Представитель Беларуси выступит на "Евровидении-2019" в первой части первого полуфинала 14 мая.


Reuters

В понедельник в Тель-Авиве прошла жеребьёвка двух полуфиналов международного конкурса песни. Как информирует  пресс-служба Национальной государственной телерадиокомпании РБ, вместе с представителем Беларуси за выход в финал поборются певцы из Австралии, Бельгии, Венгрии, Греции, Грузии, Исландии, Кипра, Португалии, Польши, Словении, Сан-Марино, Сербии, Украины, Финляндии, Чехии, Черногории, Эстонии. Порядковые номера участников станут известны позже, передает "Еврорадио".

В этом году в "Евровидении" примут участие 42 страны. В каждом из полуфиналов выступят по 18 певцов (второй полуфинал назначен на 16 мая). Финал состоится 18 мая, в него автоматический попадают организаторы конкурса — Израиль, а также страны-основательницы — Италия, Испания, Германия, Франция и Великобритания.

На участие в Национальном отборе "Евровидения-2019" уже подана 31 заявка. Их будут принимать до 31 января. Прослушивание назначено на 4 февраля. Как ожидается, победителя выберут до 8 марта.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель Беларуси выступит на "Евровидении-2019" в первой части первого полуфинала 14 мая.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйске 12-летний школьник угнал авто учителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика