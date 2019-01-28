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"Еврорадио" . В понедельник в Тель-Авиве прошла жеребьёвка двух полуфиналов международного конкурса песни. Как информирует пресс-служба Национальной государственной телерадиокомпании РБ, вместе с представителем Беларуси за выход в финал поборются певцы из Австралии, Бельгии, Венгрии, Греции, Грузии, Исландии, Кипра, Португалии, Польши, Словении, Сан-Марино, Сербии, Украины, Финляндии, Чехии, Черногории, Эстонии. Порядковые номера участников станут известны позже, передает









В этом году в "Евровидении" примут участие 42 страны. В каждом из полуфиналов выступят по 18 певцов (второй полуфинал назначен на 16 мая). Финал состоится 18 мая, в него автоматический попадают организаторы конкурса — Израиль, а также страны-основательницы — Италия, Испания, Германия, Франция и Великобритания.





На участие в Национальном отборе "Евровидения-2019" уже подана 31 заявка. Их будут принимать до 31 января. Прослушивание назначено на 4 февраля. Как ожидается, победителя выберут до 8 марта.