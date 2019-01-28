В Бобруйске 12-летний школьник угнал авто учителя

сообщает УВД Могилевского облисполкома. Инцидент произошел 21 января,УВД Могилевского облисполкома.





12-летний школьник шел на горку покататься и увидел неподалеку от средней школы № 34 «Пежо» без водителя, с включенным зажиганием.





Ребенок сел в машину и поехал. До горки он и не доехал, бросил авто на одной из улиц города. Там его и обнаружили сотрудники милиции.



