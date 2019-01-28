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В Бобруйске 12-летний школьник угнал авто учителя

28.01.2019 23:14 — Разное | Партизан  
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Ребенок сел в машину и поехал. Позже он объяснил, что идти пешком было холодно.

Инцидент произошел 21 января, сообщает УВД Могилевского облисполкома.

12-летний школьник шел на горку покататься и увидел неподалеку от средней школы № 34 «Пежо» без водителя, с включенным зажиганием.

Ребенок сел в машину и поехал. До горки он и не доехал, бросил авто на одной из улиц города. Там его и обнаружили сотрудники милиции.

Как выяснилось, автомобиль принадлежит учителю физкультуры, у которого мальчик занимался гандболом. Преподаватель говорит, что претензий к учащемуся не имеет.

Уголовная ответственность по статье 214 Уголовного кодекса (Угон транспортного средства) наступает с 14-летнего возраста.

Мама подростка будет платить штраф за не первую криминальную шалость сына, который состоит на учете в ИДН с 10 лет.

 
 
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Ребенок сел в машину и поехал. Позже он объяснил, что идти пешком было холодно.
 
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