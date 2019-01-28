|
В Бобруйске 12-летний школьник угнал авто учителя
Ребенок сел в машину и поехал. Позже он объяснил, что идти пешком было холодно.
Инцидент произошел 21 января,
12-летний школьник шел на горку покататься и увидел неподалеку от средней школы № 34 «Пежо» без водителя, с включенным зажиганием.
Ребенок сел в машину и поехал. До горки он и не доехал, бросил авто на одной из улиц города. Там его и обнаружили сотрудники милиции.
Как выяснилось, автомобиль принадлежит учителю физкультуры, у которого мальчик занимался гандболом. Преподаватель говорит, что претензий к учащемуся не имеет.
Уголовная ответственность по статье 214 Уголовного кодекса (Угон транспортного средства) наступает с 14-летнего возраста.
Мама подростка будет платить штраф за не первую криминальную шалость сына, который состоит на учете в ИДН с 10 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ребенок сел в машину и поехал. Позже он объяснил, что идти пешком было холодно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)