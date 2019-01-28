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Александр Тихонов: Я бы встал на колени перед Домрачевой, чтобы она начала подготовку к Олимпиаде

28.01.2019 21:40 — Разное | Партизан  
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Четырехкратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Тихонов призывает Дарью Домрачеву вернуться в большой спорт.

«Я бы встал на колени перед Домрачевой, чтобы она вернулась в биатлон и начала подготовку к Олимпийским играм. Я думаю, она послушает меня. Она на «Рождественской гонке» показала, что может выступать наравне со всеми. А если она будет готовиться! Уверен, что без медалей она с Олимпиады не уедет», – сказал Тихонов в эфире канала ОНТ.

 
 
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Четырехкратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Тихонов призывает Дарью Домрачеву вернуться в большой спорт.
 
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