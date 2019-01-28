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Минское «Динамо» получило неожиданного тренера

28.01.2019 21:23 — Разное | Партизан  
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28 января затянувшаяся интрига с назначением главного тренера минского «Динамо» (футбольного) оказалась предельно близка к развязке.

Игроки уже давно вышли из отпуска, а решения по коучу всё не было. В списке кандидатов фигурировало десяток специалистов, но решение руководства клуба оказалось неожиданным.

В понедельник «Прессбол» сообщил, что «Динамо» возглавит украинский тренер Роман Пилипчук. Поначалу эта информация не подтверждалась ни в грозненском «Ахмате», с которым Пилипчук связан контрактом, ни близким к нему агентом.



Однако спустя несколько часов руководитель «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил «Чемпионату»:

«К нам обратился Роман Пилипчук и белорусские коллеги по поводу возможности возглавить минское «Динамо». Мы сказали, что возражать не будем против того, чтобы он строил свою самостоятельную карьеру. Такие шансы для тренеров выпадают не каждый день, будем рады, если у него все получится».

51-летний Пилипчук выступал на позиции форварда за московское «Динамо», владкавказский «Спартак» и три «Маккаби» из разных городов Израиля. По окончании игровой карьеры начал тренерскую, которая выходит еще более замысловатой. Пилипчук работал в кишиневской «Дачии», юрмальском «Спартаке», сборной Таджикистана…

В 2016-м вошел в штаб «Спартака» московского и продержался там два года. Из российской столицы перебрался в Грозный на должность помощника главного тренера.


Минское «Динамо» станет 11-м местом работы Пилипчука за 11 лет тренерской карьеры. Правда, на момент публикации белорусский клуб официально не сообщил о назначении уроженца Донецкой области главным тренером, но, судя по всему, это случится в скором времени.

«Динамо» в предыдущем чемпионате Беларуси заняло третье место. В межсезонье клуб потерял ряд ключевых игроков.

Кстати, 28 января стало известно, что еще один украинский тренер перебрался в чемпионат Беларуси по футболу. Тарас Чопик возглавил новополоцкий «Нафтан».

 

 
 
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28 января затянувшаяся интрига с назначением главного тренера минского «Динамо» (футбольного) оказалась предельно близка к развязке.
 
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