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В Украине осудили белоруску, напавшую с молотком на пенсионерку

28.01.2019 20:49 — Разное | Партизан  
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Украинская Фемида благосклонно отнеслась к гражданке Беларуси, совершившей разбойное нападение на пенсионерку в Харькове. Женщину признали виновной, но оставили на свободе.

В Украине осудили белоруску, напавшую с молотком на пенсионерку
Процесс по этому делу проходил в Орджоникидзевском районном суде Харькова. В разбойном нападении на 60-летнюю местную пенсионерку обвинялась гражданка Беларуси 39-летняя жительница Могилева

Суд рассматривал события, которые произошли 4 августа прошлого года. Пожилая женщина возвращалась домой, но едва она вышла из лифта, как на нее, размахивая молотком, напала неизвестная женщина.

Пенсионерка смогла увернуться, и удар пришелся не по голове, а в плечо. В завязавшейся схватке пенсионерка смогла выбить молоток из руки разбойницы и оказать сопротивление, в ходе которого была разорвана золотая цепочка с ладанкой. Также женщина стала звать соседей на помощь. Налетчица оставила свою жертву в покое, схватила сумку потерпевшей и попыталась скрыться. В погоню за ней бросились уже немолодые жильцы дома, который встретив молодых людей, объяснили ситуацию и попросили догнать преступницу. Парень шуструю женщину настиг, вцепился в сумку, но она вырвалась и скрылась. Как оказалась, сумка принадлежала не потерпевшей пенсионерке, а  налетчице. 

Полицейские изучили содержимое сумочки: в ней находились нож, перчатки и другие вещи, в том числе банковские карты и телефон. Подозреваемую задержали на следующей день в одной из съемных квартир Харькова. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК Украины (разбой). За нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, белоруске грозил срок от 4 до 7 лет. До суда женщина находилась под домашним арестом под контролем электронного браслета, который она носила на ноге.


В суде белоруска свою вину признала частично, она утверждала, что не собиралась использовать молоток, хотела просто напугать и ограбить. На преступление, по ее словам, пошла вынужденно. Она приехала в Харьков торговать на рынке спецодеждой, которую шьют в Могилеве. В общественном транспорте у нее украли все деньги, не за что было купить билет домой. На рынке она увидела женщину, которая занималась скупкой валюты, случайно узнала ее домашний адрес, вплоть до номера квартиры, и решилась устроить засаду возле лифта. 
Потерпевшей были нанесены легкие телесные повреждения, однако обвиняемая заявила, что не помнит, при каких обстоятельствах она нанесла молотком эти травмы.  

Материальных претензий харьковская пенсионерка к белоруске не предъявляла. Суд учел, что обвиняемая ранее в Украине к уголовной ответственности не привлекалась, вдова, имеет на иждивении престарелую мать и несовершеннолетнего сына и решил, что ее исправление возможно без изоляции от общества.

15 января украинский суд приговорил могилевчанку к 3 годами лишения свободы и освободил от назначенного наказания при условии, что она в течение 2 лет испытательного срока не совершит нового уголовного преступления.

Приговор не вступил в законную силу.


 
Теги: Курсы валют, Могилев
 
 
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Украинская Фемида благосклонно отнеслась к гражданке Беларуси, совершившей разбойное нападение на пенсионерку в Харькове. Женщину признали виновной, но оставили...
 
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