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На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр?
Новости Беларуси. В Дрогичинском районе разрушается уникальный памятник неоготики. Построенная в середине XIX века часовня находится в критическом состоянии, а работы по ее сохранению все никак не начнутся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сколько еще простоит архитектурный шедевр Полесья и дождется он ли должного внимания? Разбирался корреспондент Петр Бутрим.
Конечно, усыпальница была в гораздо лучшем состоянии. Внутри можно было наблюдать большие фрагменты лепнины, которые постепенно там уже обваливаются.
А еще на глазах разрушается крыша, покосились башни, да и со стен то и дело обваливаются кирпичи – что и говорить, состояние шедевра архитектуры плачевное. Но таким оно было не всегда. Редкая по своей композиции каплица принадлежала роду Ожешко. Возвели часовню-усыпальницу ровно 170 лет назад – пригласили даже именитого архитектора.
Инна Яковчик, краевед:
С каждым годом ситуация становится все критичнее. В прошлом учитель истории, Валентина Корнасевич еще в 60-х водила сюда детей на экскурсии. Почти каждый день женщина приходит и сейчас, но эмоции совсем другие.
Валентина Корнасевич, жительница агрогородка Закозель:
Петр Бутрим, СТВ:
Сейчас за уникальным памятником архитектуры как могут присматривают местные жители и ученики соседней школы. В курсе проблемы и местная власть. Изготовлена проектно-сметная документация. Но денег – полмиллиона рублей – пока нет. Даже на то, чтобы сохранить, не говоря уже о полноценной реставрации. Вот и выходит, что старинное здание не забыто, но заброшено. А его восстановление вырисовывается пока только на бумаге.
Людмила Веремейчик, методист по охране историко-культурного наследия Дрогичинского райисполкома:
Остается только надеяться, что в фонде к тревогам жителей Закозели прислушаются, и дело спасения каплицы наконец-то сдвинется с мертвой точки. Ведь упустить момент – значит потерять.
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Новости Беларуси. В Дрогичинском районе разрушается уникальный памятник неоготики. Построенная в середине XIX века часовня находится в критическом состоянии, а...
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