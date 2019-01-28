ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр?

28.01.2019 23:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Дрогичинском районе разрушается уникальный памятник неоготики. Построенная в середине XIX века часовня находится в критическом состоянии, а работы по ее сохранению все никак не начнутся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр?

Сколько еще простоит архитектурный шедевр Полесья и дождется он ли должного внимания? Разбирался корреспондент Петр Бутрим.

На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр?

Конечно, усыпальница была в гораздо лучшем состоянии. Внутри можно было наблюдать большие фрагменты лепнины, которые постепенно там уже обваливаются.

На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр?

А еще на глазах разрушается крыша, покосились башни, да и со стен то и дело обваливаются кирпичи – что и говорить, состояние шедевра архитектуры плачевное. Но таким оно было не всегда. Редкая по своей композиции каплица принадлежала роду Ожешко. Возвели часовню-усыпальницу ровно 170 лет назад – пригласили даже именитого архитектора.

На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр?

Инна Яковчик, краевед:
Конечно, в то время в деревне таких архитектурных строений не было. Деревню украшала только усыпальница, да, пожалуй, дом Ожешко. Остальные были обычные крестьянские избы.

На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр?

С каждым годом ситуация становится все критичнее. В прошлом учитель истории, Валентина Корнасевич еще в 60-х водила сюда детей на экскурсии. Почти каждый день женщина приходит и сейчас, но эмоции совсем другие.

На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр?

Валентина Корнасевич, жительница агрогородка Закозель: 
Душа болит. Не только у меня – у тех, кто хочет видеть в родных местах такую красоту, как была. Мне бы очень хотелось, чтоб нашлись добрые люди и восстановили это все. И чтобы ездили экскурсии всякие сюда. У нас очень красиво летом. Маленький Париж.

На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр?

Петр Бутрим, СТВ:
Чугунные щиты с гербами знаменитого рода на фасаде – то немногое, что осталось от былого величия. В целом же одна из старейших неоготических построек Беларуси постепенно превращается в руины. А ведь когда-то она считалась одной из главных жемчужин всего полесского края.

На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр?

Сейчас за уникальным памятником архитектуры как могут присматривают местные жители и ученики соседней школы. В курсе проблемы и местная власть. Изготовлена проектно-сметная документация. Но денег – полмиллиона рублей – пока нет. Даже на то, чтобы сохранить, не говоря уже о полноценной реставрации. Вот и выходит, что старинное здание не забыто, но заброшено. А его восстановление вырисовывается пока только на бумаге.

На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр?

Людмила Веремейчик, методист по охране историко-культурного наследия Дрогичинского райисполкома: 
Из-за того, что нехватка денежных средств, работы эти все тянутся. Поэтому мы и обратились в фонд Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. Для того, чтобы начать хотя бы первый этап реставрационно-восстановительных работ.

На Полесье разрушается уникальная 170-летняя часовня. Как спасти шедевр?

Остается только надеяться, что в фонде к тревогам жителей Закозели прислушаются, и дело спасения каплицы наконец-то сдвинется с мертвой точки. Ведь упустить момент – значит потерять.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Дрогичинском районе разрушается уникальный памятник неоготики. Построенная в середине XIX века часовня находится в критическом состоянии, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гребенщиков представил в Минске выставку картин и рассказал, кто такие зимогоры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика