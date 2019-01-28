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Гребенщиков представил в Минске выставку картин и рассказал, кто такие зимогоры

28.01.2019 23:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Борис Гребенщиков впервые представил в Беларуси выставку живописи. «Тотемы Зимогоров» – это 30 работ, большинство из которых – пейзажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гребенщиков представил в Минске выставку картин и рассказал, кто такие зимогоры

Картины уже выставлялись в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге. Полотна выдают автора-музыканта: в них можно разглядеть очертания мелодических линий бессменного лидера группы «Аквариум».

Гребенщиков представил в Минске выставку картин и рассказал, кто такие зимогоры

Кстати, он сам приехал в Минск. Здесь Гребенщиков пообщался с журналистами и отыграл мини-концерт.

Гребенщиков представил в Минске выставку картин и рассказал, кто такие зимогоры

Борис Гребенщиков, музыкант:
Слово «Зимогоры» было встречено мною в русской литературе XIX века. И оно обозначает людей, которые так низко опустились по социальной лестнице, что уже проломили дно. Они уже в домах не живут, потому что в дома их просто не пускают. И они живут в каких-нибудь пещерках, углах пейзажа.

Гребенщиков представил в Минске выставку картин и рассказал, кто такие зимогоры

Вот это описание мне показалось настолько точно совпадающим с образом жизни группы «Аквариум», что я поразился этому совпадению.

Гребенщиков представил в Минске выставку картин и рассказал, кто такие зимогоры

Экспозиционный ряд поддерживается инструментальной музыкой автора. Она создана специально для музейного проекта. Выставка «Тотемы Зимогоров» продлится до 10 марта.

Гребенщиков представил в Минске выставку картин и рассказал, кто такие зимогоры
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Борис Гребенщиков впервые представил в Беларуси выставку живописи. «Тотемы Зимогоров» – это 30 работ, большинство из которых – пейзажи, сообщили...
 
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