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Гребенщиков представил в Минске выставку картин и рассказал, кто такие зимогоры
Новости Беларуси. Борис Гребенщиков впервые представил в Беларуси выставку живописи. «Тотемы Зимогоров» – это 30 работ, большинство из которых – пейзажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Картины уже выставлялись в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге. Полотна выдают автора-музыканта: в них можно разглядеть очертания мелодических линий бессменного лидера группы «Аквариум».
Кстати, он сам приехал в Минск. Здесь Гребенщиков пообщался с журналистами и отыграл мини-концерт.
Борис Гребенщиков, музыкант:
Вот это описание мне показалось настолько точно совпадающим с образом жизни группы «Аквариум», что я поразился этому совпадению.
Экспозиционный ряд поддерживается инструментальной музыкой автора. Она создана специально для музейного проекта. Выставка «Тотемы Зимогоров» продлится до 10 марта.
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Новости Беларуси. Борис Гребенщиков впервые представил в Беларуси выставку живописи. «Тотемы Зимогоров» – это 30 работ, большинство из которых – пейзажи, сообщили...
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