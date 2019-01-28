Гребенщиков представил в Минске выставку картин и рассказал, кто такие зимогоры

Новости Беларуси. Борис Гребенщиков впервые представил в Беларуси выставку живописи. «Тотемы Зимогоров» – это 30 работ, большинство из которых – пейзажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Картины уже выставлялись в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге. Полотна выдают автора-музыканта: в них можно разглядеть очертания мелодических линий бессменного лидера группы «Аквариум».





Кстати, он сам приехал в Минск. Здесь Гребенщиков пообщался с журналистами и отыграл мини-концерт.





Борис Гребенщиков, музыкант:

Слово «Зимогоры» было встречено мною в русской литературе XIX века. И оно обозначает людей, которые так низко опустились по социальной лестнице, что уже проломили дно. Они уже в домах не живут, потому что в дома их просто не пускают. И они живут в каких-нибудь пещерках, углах пейзажа.





Вот это описание мне показалось настолько точно совпадающим с образом жизни группы «Аквариум», что я поразился этому совпадению.





Экспозиционный ряд поддерживается инструментальной музыкой автора. Она создана специально для музейного проекта. Выставка «Тотемы Зимогоров» продлится до 10 марта.



