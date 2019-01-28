Итоги. Анализ. Перспективы — о чём говорили на очередном заседании райисполкома

На очередном заседании районного исполнительного комитета под председательством Александра Прокопова был рассмотрен вопрос об итогах социально-экономического развития и исполнении бюджета района за 2018 год. По ним с докладами и обстоятельным анализом экономической и финансовой ситуации в районе выступили первый заместитель председателя райисполкома Виктор Косолапов и начальник финансового отдела райисполкома Елена Куксовская.

— Если у нас есть проблемы в производстве, то они возникают с платежами и с бюджетом соответственно. Всё взаимосвязано, — отметил Александр Прокопов. — Каждый руководитель обязан считать деньги, рассчитываться по своим обязательствам. Мы все живём в одинаковых условиях. Возникает вопрос: «Почему одни могут справляться с трудностями, а другие нет?».

Глава района отметил, что по ряду позиций были провалены показатели. Из 9 доведённых район выполнил только 4. Руководители сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий, других организаций района рассказали о складывающейся ситуации на производстве, в их коллективах и о перспективах развития и выхода из сложившейся ситуации.

Исполком рассмотрел данные вопросы и принял соответствующее решение.

Также на заседании были озвучены победители ежегодного районного смотра противопожарного состояния населённых пунктов и жилищного фонда. Лучшей признана Сапрыновичская смотровая комиссия, второй — Мушинская, третьей — Мазоловская.