Лукашенко исключил 24 гектара из ландшафтной зоны Минска ради строительства многоэтажек

На национальном правовом портале опубликован Указ президента № 29, который исключает 24 гектара земли из ландшафтно-рекреационной зоны в районе Новинок. Делается это ради строительства многоэтажек и школы. Что именно это за земля и что на ней сейчас — в материале.



Примерные границы участка. Изображение: «Яндекс. Карты»

Новый указ президента вносит изменения в генеральный план Минска. Согласно документу, в районе улицы Полины Меделки из ландшафтно-рекреационной зоны (тип ЛР**) исключается 24 гектара земли, которая переходит в состав зоны смешанной жилой застройки многоквартирного и усадебного типа. В частности, на этой территории построят многоквартирное жилье с параметрами высокоплотной застройки (от 6 до 7,6 тысяч «квадратов» на гектар) и школу.



Жилье займет 16 гектар, школа и улично-дорожная сеть — по 4 гектара. Изображение: pravo.by

Но насколько ценную землю исключат из ландшафтно-рекреационной зоны?

Так, согласно регламенту генплана, рассматриваемая нами зона ЛР** - это расположенная в городской черте сельскохозяйственная территория, резервируемая для перспективного развития города в период после 2030 года. Сейчас на изымаемой земле растет как бурьян (ближе к улице Меделки), так и сельхозкультуры (ближе к Цнянке).



Изображение: «Яндекс. Карты»

Судя по указу, освоят эту территорию явно раньше 2030 года.

Отметим, что землю напротив активно застраивал УКС Центрального района, руководство которого в конце года попало под критику Александра Лукашенко за то, что около 60 квартир по 600−800 долларов на Выготского скупили « один или два курносых ». Участок под строительство УКСу предоставлялся по решению президента.

Стоит также добавить, что практически каждый год Минску отдают сельскохозяйственные земли под застройку. Так было с рапсовым полем в Сухарево, так будет с еще одной территорией в районе Долгиновского тракта.