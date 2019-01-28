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Лукашенко исключил 24 гектара из ландшафтной зоны Минска ради строительства многоэтажек
На национальном правовом портале
Новый указ президента вносит изменения в генеральный план Минска. Согласно документу, в районе улицы Полины Меделки из ландшафтно-рекреационной зоны (тип ЛР**) исключается 24 гектара земли, которая переходит в состав зоны смешанной жилой застройки многоквартирного и усадебного типа. В частности, на этой территории построят многоквартирное жилье с параметрами высокоплотной застройки (от 6 до 7,6 тысяч «квадратов» на гектар) и школу.
Но насколько ценную землю исключат из ландшафтно-рекреационной зоны?
Так, согласно регламенту генплана, рассматриваемая нами зона ЛР** - это расположенная в городской черте сельскохозяйственная территория, резервируемая для перспективного развития города в период после 2030 года. Сейчас на изымаемой земле растет как бурьян (ближе к улице Меделки), так и сельхозкультуры (ближе к Цнянке).
Судя по указу, освоят эту территорию явно раньше 2030 года.
Отметим, что землю напротив активно застраивал УКС Центрального района, руководство которого в конце года попало под критику Александра Лукашенко за то, что около 60 квартир по 600−800 долларов на Выготского скупили «
Стоит также добавить, что практически каждый год Минску отдают сельскохозяйственные земли под застройку. Так было с рапсовым полем в Сухарево, так будет с еще одной территорией в районе Долгиновского тракта.
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Что именно это за земля и что на ней сейчас - читайте в материале.
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