Предприятия уволили за 2018 год больше 710 тысяч человек. От каких работников избавляются?

В 2018 году организации уволили 715 436 человек, а взяли на работу почти на 42 тысячи человек меньше. Это следует из данных Белстата по численности принятых и уволенных работников. В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Только на протяжение 4 месяцев — в феврале, июле, сентябре и октябре — предприятия активнее набирали кадры, чем увольняли. В остальные месяце наблюдалась противоположная динамика.

В декабре уволили 45 910 человек, а приняли на работу — на 2,5 тысячи или на 5,5% меньше. Активнее увольняли, чем трудоустраивали, в строительстве (уволенные на 14,2% больше, чем принятых), в финансовой и страховой деятельности (33,1%), в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (23,3%), в профессиональной, научной и технической деятельности (21,8%), в промышленности (6,9%), в том числе в обрабатывающей (10%).

К примеру, строительство уже пятый месяц подряд в минусе по соотношению принятых и уволенных работников. А такая сфера деятельности как информация и связь на протяжении всего прошлого года была в плюсе.

В образовании в декабре уволенных было на 8,2% больше, чем принятых, а в здравоохранении и соцуслугах — на 3,4% больше.

Взяли на работу в прошлом месяце больше, чем уволили, в оптовой и розничной торговле; ремонте автомобилей и мотоциклов (+17,5%), в сфере культуры (+13,3%), в информации и связи (+6,1%). Услуги по временному проживанию и питанию также оказались в плюсе по работникам (+10%).

В декабре 2018 года в экономике было занято 4 миллиона 336 тысяч человек, а годом ранее — почти на 10 тысяч человек больше.