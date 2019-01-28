ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предприятия уволили за 2018 год больше 710 тысяч человек. От каких работников избавляются?

29.01.2019 00:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В 2018 году организации уволили 715 436 человек, а взяли на работу почти на 42 тысячи человек меньше. Это следует из данных Белстата по численности принятых и уволенных работников. В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Только на протяжение 4 месяцев — в феврале, июле, сентябре и октябре — предприятия активнее набирали кадры, чем увольняли. В остальные месяце наблюдалась противоположная динамика.

В декабре уволили 45 910 человек, а приняли на работу — на 2,5 тысячи или на 5,5% меньше. Активнее увольняли, чем трудоустраивали, в строительстве (уволенные на 14,2% больше, чем принятых), в финансовой и страховой деятельности (33,1%), в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (23,3%), в профессиональной, научной и технической деятельности (21,8%), в промышленности (6,9%), в том числе в обрабатывающей (10%).

К примеру, строительство уже пятый месяц подряд в минусе по соотношению принятых и уволенных работников. А такая сфера деятельности как информация и связь на протяжении всего прошлого года была в плюсе.

В образовании в декабре уволенных было на 8,2% больше, чем принятых, а в здравоохранении и соцуслугах — на 3,4% больше.

Взяли на работу в прошлом месяце больше, чем уволили, в оптовой и розничной торговле; ремонте автомобилей и мотоциклов (+17,5%), в сфере культуры (+13,3%), в информации и связи (+6,1%). Услуги по временному проживанию и питанию также оказались в плюсе по работникам (+10%).

В декабре 2018 года в экономике было занято 4 миллиона 336 тысяч человек, а годом ранее — почти на 10 тысяч человек больше.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В декабре 2018 года в экономике было занято 4 миллиона 336 тысяч человек, а годом ранее - почти на 10 тысяч человек больше.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вытеснит ли стеклотара привычный ПЭТ-сегмент в Беларуси? Разбираемся вместе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика