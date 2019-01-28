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В США молодой человек расстрелял родителей и семью своей девушки

29.01.2019 — Разное | Светлае жыцце (Лельчицы)  
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В США молодой человек расстрелял родителей и семью своей девушки

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в штате Луизиана, в результате которой погибли пять человек, сообщает газета USA Today.

 
Теги: Минск
 
 
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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в штате Луизиана, в результате которой погибли пять человек,...
 
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