Совершенно секретно. Как защитить личную информацию в смартфоне?





Пять эффективных решений новой линейки Huawei Mate 20, узнав о которых вы уже не согласитесь на меньшее.

Какую информацию хранит ваш смартфон? Контакты, истории звонков, переписка в мессенджерах, рабочие документы, аккаунты в соцсетях, почта, органайзер, фото… В общем, полная хроника личной и профессиональной жизни, доступ к которой посторонних лиц не просто неприятен, но и чреват серьезными последствиями.

Вывод прост: чем больше информации хранит смартфон, тем выше должны быть требования к ее защите. Самые эффективные технологии, призванные обеспечить конфиденциальность данных, представлены в флагманском смартфоне Huawei Mate 20 Pro.

Наэкранный сканер отпечатков пальцев

Биометрическая идентификация – будущее сферы безопасности, ведь она основана на нашей идентичности, а потому наиболее надежна. Сканерами отпечатков пальцев сегодня оснащены все топовые смартфоны – но отнюдь не все они совершенны. Новый этап в развитии технологии обеспечила компания Qualcomm, разработавшая подэкранный дактилоскопический датчик, а у Huawei Mate 20 Pro - ультразвуковой дактилоскопический датчик..

Регистрация отпечатка происходит так же, как с обычными датчиками, — нужно под разными углами прикладывать палец к сенсору. Через несколько секунд смартфон вас запомнит.

Но если в Huawei Mate 20 сканер размещен на задней панели, то в версии Pro он встроен под дисплей. Область датчика находится чуть ниже середины панели и подсвечивается, как только вы берете телефон в руки. Впрочем, совсем быстро вы начнете разблокировать телефон уже не глядя – движение станет привычным и палец сам будет находить нужную точку. Датчик расположен так, что с разблокировкой легко управиться одной рукой, не рискуя уронить смартфон.





Весомый плюс ультразвукового сканера - он прекрасно распознает отпечатки, даже если пальцы грязные или мокрые. Смартфон мгновенно «узнает» вас, даже если руки намокли под дождем или снегом, стали влажными от тренировок в спортзале и т.д.

А главное - разблокировка смартфона с помощью отпечатка пальца удобна: не нужно совершать лишних действий вроде ввода паролей и графических ключей.

Private Space

Любое нарушение личного пространства – физическое или виртуальное – досадно, а иногда и опасно. У каждого человека есть секреты, которыми не хочется делиться.

На смартфонах Huawei есть функция, которая позволяет оградить приватную информацию от посягательств - Private Space. Это ваш второй профиль, скрытый от чужих глаз. Private Space никак не связан с основным пространством. В него можно помещать любую информацию, не предназначенную для чужого сведения - аккаунты, приложения, фото или видео и т.д. Ее не увидит даже компьютер, к которому будет подключен девайс.

Переход для основного пространства MainSpace к личному пространству PrivateSpace занимает 1-2 секунды, для этого не нужно перезагружать смартфон. И, конечно, же, PrivateSpace надежно защищен – пин-кодом или отпечатком пальца.

Теперь вы можете не опасаться, что личную информацию могут увидеть друзья или коллеги, когда вы показываете им фото и другие интересные вещи на смартфоне.

Чтобы включить режим PrivateSpace, зайдите в настройки, выберите Безопасность и конфиденциальность – PrivateSpace.

Huawei Clone

Став счастливым обладателем смартфона Huawei Mate 20 Pro, вы, конечно же, хотите поскорее начать пользоваться всеми его возможностями, в том числе тройной камерой с 5-кратным гибридным зумом.

Осталось немного – перенести всю нужную информацию со старого девайса. В смартфонах новой линейки Huawei Mate 20 вы сможете сделать это в несколько кликов без использования мобильных данных.

Приложение Phone Clone уже инсталлировано, вам остается только добавить его на старое устройство. В телефоне, который получит данные, выберите Новый телефон. В новом телефоне автоматически будет установлена беспроводная горячая точка, и будет виден пароль от WiFi сети. В телефоне, с которого будут отправлены данные, выберите Старый телефон - и вы сможете найти новый телефон. Введите пароль от сети WiFi и подключитесь к новому телефону. Выберите содержимое, которое желаете перенести на новое устройство – все ваши приложения, файлы, документы, фото и видеоролики - и подождите несколько минут, пока передача данных завершится.

Распознавание лица

Mate 20 Pro умеет проводить разблокировку экрана путем распознавания лица своего владельца. В отличие от других смартфонов, этот флагман способен построить трехмерную модель, а не просто фотослепок вашего лица. Трехмерная система сканирования полагается на инфракрасный излучатель, проецирующий на лицо пользователя 30 тысяч точек. Благодаря этому смартфон «разглядит» вас очень подробно - вероятность того, что он «обознается», составляет один на миллион. Кстати и Mate 20, и Mate 20 Pro прекрасно узнают своего хозяина даже в темноте!





Настройка функции «Разблокировка распознаванием лица» происходит просто – нужно выбрать ее в соответствующем пункте Безопасность и конфиденциальность. Вам потребуется произвести Регистрацию лица, показав его на камеру в месте с хорошим освещением. Далее для разблокировки смартфона потребуется лишь взглянуть на камеру. И вы можете быть уверены, что никто, кроме вас, не прочтет уведомления на экране блокировки - текст уведомлений не будет отображаться на экране, пока устройство не распознает ваше лицо.

Личные файлы

В фирменном менеджере файлов можно создать зашифрованную папку, доступ к которой будет ограничен. Это практически идеальное место для хранения секретных документов, конфиденциальных фотографий и видео. Оно не только постоянно будет с вами, то есть под вашим надзором, но и защищено с помощью шифрования высокого уровня.

Поводя итог, следует отметить, что линейка Mate 20 на данный момент – одно из самых лучших предложений на рынке смартфонов по характеристикам безопасности хранения данных. Это инструмент не только для связи, но и для обеспечения безопасности своего бизнеса и своей семьи. Такой высокотехнологичный противовзломный сейф для хранения данных нужен, возможно, далеко не каждому, но кому нужен, тот оценит его по достоинству.