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«Дивные узоры вологодского кружева» показывают в Бресте
29.01.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
28 января 2019 года в филиале «Спасенные художественные ценности» открылась
Первым посетителям выставки повезло. Они собрались вокруг Луизы Селяниновой, сотрудницы Вологодского Музея Кружева и кружевницы.
Звонко постукивали коклюшки. Руки мастерицы споро двигались, создавая кружевной узор, вкалывая и убирая иголки, переплетая тонкие белые хлопковые нити. Не отвлекаясь от узора, Луиза рассказывала об истории, о технологиях и традициях, тесно сплетенном выбеленном хлопке, желтоватом льне, мелком бисере. Северная вологодская земля удивляет неяркими красками и воздушной хрупкостью кружевного полотна.
В экспозиции – ажурные салфетки и скатерти, одежда, воротнички и перчатки. кружевные жакеты, манто и пелерины, изысканные и современные.
Кружевной воротничок, сцепленный брошью с крупным камнем. Изящный и нежный аксессуар вологодского кружева изготавливается кружевницами вручную и подчеркивает личные качества своей владелицы.
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28 января 2019 года в филиале «Спасенные художественные ценности» открылась выставка «Дивные узоры вологодского кружева». Первым посетителям выставки повезло. Они...
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