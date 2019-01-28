29 января. События и люди

ПРАЗДНИКИ:
День мобилизации против угрозы ядерной войны.
ПРИМЕТЫ:
Пётр Полукорм. К этому времени припасы в закромах, рассчитанные на зиму, уменьшались вдвое. Мороз - предвестник летней жары.
РОДИЛИСЬ:
1817 Джон Коллкотт ХОРСЛИ, английский художник, который в 1843 году вместе с Генри КОУЛОМ создал первую в мире рождественскую открытку. На ней была изображена отмечающая праздник семья, а снизу шла надпись «Весёлого Вам рождества и счастья в Новом году!».
1860 Антон Павлович ЧЕХОВ, российский писатель. Врач по профессии. Его дед был крепостным, а учителем математики у Чехова был отец Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО.
1866 Ромен РОЛЛАН, французский писатель. Родился в семье нотариуса. Он писал: «У порядочных людей не бывает тугих кошельков, а бывают лишь крепкие нервы».
1954 Опра Гэйл УИНФРИ, американская телеведущая. Её состояние - более $3 млрд, она первая чернокожая женщина-миллиардер в мировой истории. Родилась вне брака в городе, название которого связано с Беларусью, - Костюшко.
1956 Сергей Владимирович БОРОВСКИЙ, белорусский футболист, тренер.
1965 Доминик ГАШЕК, знаменитый чешский хоккейный вратарь.
1966 Да Соуза Фариа РОМАРИО, бразильский футболист. Рост 168 см. Прозвище - «Коротышка». Для него было совершенно нормальным провести матч в Европе, сесть в самолёт, слетать на карнавал в Бразилию, ночью прилететь обратно, не поспав, выйти на поле и забить гол. Но тренеры такое поведение не приветствовали.
1970 Дмитрий Юрьевич МАЛИКОВ, российский певец и телеведущий. У него дочь Стефания, сын Марк (2018 г.р.) и внучка Анна от приёмной дочери Ольги.
1982 Адам Митчелл ЛАМБЕРТ, американский певец.
СОБЫТИЯ:
1613 ГАЛИЛЕЙ наблюдал планету Нептун, но не смог понять, что это.
1864 Мещанка Рохля ФРУМКИНА основала Минский пивоваренный завод (ныне - «Оливария»).
1886 В Карлсруэ немецкий инженер Карл БЕНЦ запатентовал первый в мире автомобиль - «Motorwagen». Трёхколёсная машина с бензиновым двигателем объёмом 0,9 литра весила 250 кг и развивала гигантскую по тем временам скорость - 16 км в час.
1896 Американский физик Эмиль ГРУББЕ первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака.
1913 В Третьяковской галерее душевнобольной иконописец-старообрядец Абрам БАЛАШОВ с криком «Довольно крови!» изрезал на кусочки знаменитое полотно РЕПИНА «Иван Грозный и сын его Иван».
1916 Прошли первые испытания английского танка. В сентябре новое оружие появилось на поле боя и в дальнейшем решительно повлияло на тактику современного боя, а присвоенное ему в целях строгой секретности условное название «танк» (по-английски «цистерна, бак») прижилось и осталось навсегда.
1929 В Нэшвилле (США) организовали первую в мире школу тренировки собак-поводырей.
1947 В Великобритании зарегистрировали рекордно низкую для страны температуру воздуха - 26,7 градуса мороза. В условиях острого топливного кризиса такое падение температуры вызвало хаос и панику в стране. Даже в королевском дворце были вынуждены использовать для освещения свечи.
1991 В Минске была основана Академия управления при Президенте Республики Беларусь.
2000 В казино Лас-Вегаса официантка Синтия ДЖЕЙ выиграла $35 млн на автомате «однорукий бандит» (крупнейший в мире выигрыш на игровых автоматах).
2005 Под Минском открылся горнолыжный центр «Силичи».