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29 января. События и люди

29.01.2019 06:28 — Разное | Аргументы и факты  
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29 января. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

День мобилизации против угрозы ядерной войны.

ПРИМЕТЫ:

Пётр Полукорм. К этому времени припасы в закромах, рассчитанные на зиму, уменьшались вдвое. Мороз - предвестник летней жары.

РОДИЛИСЬ:

1817 Джон Коллкотт ХОРСЛИ, английский художник, который в 1843 году вместе с Генри КОУЛОМ создал первую в мире рождественскую открытку. На ней была изображена отмечающая праздник семья, а снизу шла надпись «Весёлого Вам рождества и счастья в Новом году!».

1860 Антон Павлович ЧЕХОВ, российский писатель. Врач по профессии. Его дед был крепостным, а учителем математики у Чехова был отец Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО.

1866 Ромен РОЛЛАН, французский писатель. Родился в семье нотариуса. Он писал: «У порядочных людей не бывает тугих кошельков, а бывают лишь крепкие нервы».

1954 Опра Гэйл УИНФРИ, американская телеведущая. Её состояние - более $3 млрд, она первая чернокожая женщина-миллиардер в мировой истории. Родилась вне брака в городе, название которого связано с Беларусью, - Костюшко.

1956 Сергей Владимирович БОРОВСКИЙ, белорусский футболист, тренер.

1965 Доминик ГАШЕК, знаменитый чешский хоккейный вратарь.

1966 Да Соуза Фариа РОМАРИО, бразильский футболист. Рост 168 см. Прозвище - «Коротышка». Для него было совершенно нормальным провести матч в Европе, сесть в самолёт, слетать на карнавал в Бразилию, ночью прилететь обратно, не поспав, выйти на поле и забить гол. Но тренеры такое поведение не приветствовали.

1970 Дмитрий Юрьевич МАЛИКОВ, российский певец и телеведущий. У него дочь Стефания, сын Марк (2018 г.р.) и внучка Анна от приёмной дочери Ольги.

1982 Адам Митчелл ЛАМБЕРТ, американский певец.

СОБЫТИЯ:

1613 ГАЛИЛЕЙ наблюдал планету Нептун, но не смог понять, что это.

1864 Мещанка Рохля ФРУМКИНА основала Минский пивоваренный завод (ныне - «Оливария»).

1886 В Карлсруэ немецкий инженер Карл БЕНЦ запатентовал первый в мире автомобиль - «Motorwagen». Трёхколёсная машина с бензиновым двигателем объёмом 0,9 литра весила 250 кг и развивала гигантскую по тем временам скорость - 16 км в час.

1896 Американский физик Эмиль ГРУББЕ первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака.

1913 В Третьяковской галерее душевнобольной иконописец-старообрядец Абрам БАЛАШОВ с криком «Довольно крови!» изрезал на кусочки знаменитое полотно РЕПИНА «Иван Грозный и сын его Иван».

1916 Прошли первые испытания английского танка. В сентябре новое оружие появилось на поле боя и в дальнейшем решительно повлияло на тактику современного боя, а присвоенное ему в целях строгой секретности условное название «танк» (по-английски «цистерна, бак») прижилось и осталось навсегда.

1929 В Нэшвилле (США) организовали первую в мире школу тренировки собак-поводырей.

1947 В Великобритании зарегистрировали рекордно низкую для страны температуру воздуха - 26,7 градуса мороза. В условиях острого топливного кризиса такое падение температуры вызвало хаос и панику в стране. Даже в королевском дворце были вынуждены использовать для освещения свечи.

1991 В Минске была основана Академия управления при Президенте Республики Беларусь.

2000 В казино Лас-Вегаса официантка Синтия ДЖЕЙ выиграла $35 млн на автомате «однорукий бандит» (крупнейший в мире выигрыш на игровых автоматах).

2005 Под Минском открылся горнолыжный центр «Силичи».

 
Теги: Минск
 
 
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