Лекарство от рассеянного склероза: как работает уникальный препарат

В Беларуси создали лекарство, серьезно тормозящее развитие рассеянного склероза. Формула нового препарата уникальна. Ее разработка заняла около 12 лет.

Как работает это лекарство , телеканалу «МИР 24» рассказала доктор химических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси Елена Калиниченко.

- Для начала объясните телезрителям, что такое рассеянный склероз, и как это страшное заболевание себя проявляет?

Елена Калиниченко: Это нарушение оболочки нервов. Если представить нерв как провод, через который идет электричество, оболочка – это изоляционная оболочка. Так вот, рассеянный склероз – это когда клетки собственного организма начинают разрушать эту защитную оболочку. В результате сигнал, который посылает мозг, рассеивается. То есть нарушается координация движения, координация речи, падает зрение.

- По данным Всемирной организации здравоохранения, рост заболеваемости рассеянным склерозом наблюдается последние 20 лет. Все чаще им болеют совсем молодые люди. Можете хотя бы предположить, с чем это связано?

Елена Калиниченко: Почему помолодела болезнь, мне трудно сказать. Легче ответить, почему он растет. Мы все знаем, что продолжительность жизни увеличивается. Естественно, становится все больше пожилого населения. А этим заболеванием, как правило, болеют пожилые люди.

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